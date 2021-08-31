Nokia G50’nin Temel Özellikleri Sızdırıldı

Birkaç rapor, HMD Global’in Nokia G50 5G adlı orta sınıf bir 5G telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Lansman öncesinde güvenilir bir kaynak, akıllı telefonun sızdırılmış görüntülerini ve temel özelliklerini paylaştı. Akıllı telefonun resmiyet kazanması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

Nokia G50 5G’nin sızdırılan tanıtım görüntüleri, Midnight Sun ve Blue adlı iki renkle geleceğini gösteriyor. Önde damla çentikli bir ekrana sahip ve polikarbonat arka yüzünde üç veya dört kamera ve bir LED flaş barındıran yuvarlak şekilli bir kamera modülü bulunuyor.

Nokia G50 5G’nin sağ tarafında bir ses seviyesi düğmesi var. Altında, parmak izi sensörüyle entegre edilmiş bir güç düğmesi var. Telefonun sol kenarında sesli asistan butonu bulunuyor.

Nokia G50 5G, 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlük sunan 6.38 inç LCD ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazda Snapdragon 480 yonga seti bulunuyor. 4.850 mAh pil ile destekleniyor. Android 11 işletim sistemi ile destekleniyor.

48 megapiksel ana kameraya sahip olması muhtemel. Diğer raporlar, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama gibi modellerle gelebileceğini ortaya koydu. Eylül ayında resmiyet kazanabileceğine dair spekülasyonlar bulunuyor.

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