Xiaomi Mijia Thermos Flask Satışa Çıktı!

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, MIJIA Thermos Flask adlı yeni bir ürünü piyasaya sürdü. Termos, 1,8 litrelik büyük bir kapasiteye sahip ve 19 dolar fiyatıyla yüksek kaliteli termos arayanlar için uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

MIJIA Termosun göze çarpan özelliklerinden biri de üst kapaktaki tasarımı. Bu benzersiz tasarım, kapağın sadece iki parmakla sıkıştırılarak kolayca açılmasını sağlıyor ve yanlışlıkla dokunma ve dökülmeleri önlüyor.

MIJIA Termos ayrıca uzun süreli ısı koruma ve soğuk depolama için tasarlanmış. Sıvıları 75°C’de 6 saate kadar sıcak tutabiliyor ve aynı süre boyunca 9°C’de soğuk tutabiliyor. Bu, ısı kaybını azaltmaya ve içindeki sıvıların sıcaklığını sabit tutmaya yardımcı olan çok katmanlı sıcaklık kilidi tasarımı sayesinde gerçekleşiyor.

MIJIA Termosun iç haznesi, yüksek sıcaklık direnci ve kararlılığı ile bilinen 316L paslanmaz çelikten yapılmış. Ayrıca iç duvarı da elektrolitik işlemden yapılmış, bu da temizliğini ve bakımını kolaylaştırıyor.

Güvenlik, Termos Şişesinin bir diğer önemli yönü. Tencere, kapak açıldığında veya su dökme düğmesine basıldığında açılan, negatif basıncı hızla ortadan kaldıran ve sıcak suyun sıçramasını önleyen bir basınç tahliye vanası da içeriyor.

Ürün üzerinde bulunan 71mm geniş çaplı çıkış ucu da kolay temizlik ve bakım için tasarlanmıştır. Tek elle derinlemesine ovma sağlar ve kir oluşumunu azaltıyor.