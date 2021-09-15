Xiaomi Pad 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi nihayet küresel pazar için en yeni tabletini piyasaya sürdü. Tablet, şirketin Mi markasını “Xiaomi” logosuyla değiştirerek Xiaomi Pad 5 olarak adlandırılıyor. Pad 5, Çin modelinden biraz farklı özellikler sunuyor.

Xiaomi Pad 5, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 120Hz yüksek yenileme hızına, 275‘e kadar ÜFE ve 1500:1 kontrast oranına sahip 11 inçlik geniş bir LCD ekran sunuyor. Arduvazın ayrıca donanım anti-mavi ışık ve gerçek renkli ekran işlevlerini desteklediği söyleniyor.

Üstün bir ses deneyimi ve video deneyimi sunmak için Pad 5, Dolby Atmos’u destekliyor. Ayrıca dört dahili hoparlöre sahip. Xiaomi Pad 5, 6GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 860 işlemci tarafından destekleniyor.

Pad 5, arkada LED flaşlı tek bir 13MP kamerayla geliyor. Selfie’ler için, ön tarafta Yüz kilidini de destekleyen tek bir 8MP kamera var. Pil ömrü açısından Pad 5, 33W hızlı şarj desteğine sahip 8720mAh pil içeriyor. Yeni MIUI For Pad işletim sistemiyle çalışıyor. MIUI For Pad, özel giriş yöntemleri, bölünmüş ekranlar, küçük pencereler, paralel pencereler ve diğer işlevler gibi özellikler getiriyor.

Xiaomi ayrıca, ana düğme hızlı notları ve fırçaları değiştirmeyi desteklerken, ekran görüntüsü almak ve renk değiştirmek için uzun basmayı destekleyen iki düğmeli bir tasarıma sahip bir ekran kalemi olan Xiaomi Smart Pen’i de tanıttı. Xiaomi Pad 5’in fiyatı 350 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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