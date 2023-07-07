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Xiaomi Pad 6 Avrupa’ya Geliyor!

Xiaomi Pad 6, 1800 x 2880 piksel çözünürlükte 144 Hz yenileme hızına sahip 11 inç IPC LCD'ye sahip ekran ile gelecek. Snapdragon 870 yonga seti ile donatılan cihazda 33 W şarj destekli 8.840 mAh batarya bulunuyor.

İbrahim Özbek

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xiaomi pad 6

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İlk olarak Nisan ayında Çin’de tanıtılmasının ardından nihayet Xiaomi Pad 6 artık Avrupa’da yerini alacak.

Xiaomi Pad 6 üç renkte geliyor. Gri, Altın ve Mavi renkleri ile yerini alacak modelin 6/128 GB donanım için 399 €/369 £ başlangıç ​​fiyatı olacak. 10 Temmuz Pazartesi günü Xiaomi’nin çevrimiçi mağazası ve iş ortağı perakendeciler aracılığıyla başlıyor.

Xiaomi Pad 6, 1800 x 2880 piksel çözünürlükte 144 Hz yenileme hızına sahip 11 inç IPC LCD’ye sahip ekran ile gelecek. Snapdragon 870 yonga seti ile donatılan cihazda 33 W şarj destekli 8.840 mAh batarya bulunuyor.

xiaomi pad 6

Xiaomi 6 modelinin ülkemize ne zaman geleceği ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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