Xiaomi Pad 6 Avrupa’ya Geliyor!

İlk olarak Nisan ayında Çin’de tanıtılmasının ardından nihayet Xiaomi Pad 6 artık Avrupa’da yerini alacak.

Xiaomi Pad 6 üç renkte geliyor. Gri, Altın ve Mavi renkleri ile yerini alacak modelin 6/128 GB donanım için 399 €/369 £ başlangıç ​​fiyatı olacak. 10 Temmuz Pazartesi günü Xiaomi’nin çevrimiçi mağazası ve iş ortağı perakendeciler aracılığıyla başlıyor.

Xiaomi Pad 6, 1800 x 2880 piksel çözünürlükte 144 Hz yenileme hızına sahip 11 inç IPC LCD’ye sahip ekran ile gelecek. Snapdragon 870 yonga seti ile donatılan cihazda 33 W şarj destekli 8.840 mAh batarya bulunuyor.

Xiaomi 6 modelinin ülkemize ne zaman geleceği ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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