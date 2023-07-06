Threads İlk 7 Saatte 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

Meta, Twitter’ın doğrudan rakibi olarak adlandırdığı Threads uygulamasını tanıttı. Threads üzerinde kullanıcılar metin, resim ve video yayınlayabilir ve diğer kişilerin mesajlarını beğenebilir, yorumlayabilir ve yeniden paylaşabilir.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, sınırlı kullanılabilirliğe rağmen platformun başlatılmasından sonraki ilk 7 saat içinde 10 milyon kişiye ulaştığını açıkladı. Önceki ilk 2 saat için 2 milyon kayıt ve 4 saat içinde 5 milyona ulaştı.

Zuckerberg, Threads’in yalnızca Musk’ın Twitter’ına bir alternatif olmayı amaçlamadığını iddia ediyor. Yakında açık protokol ActivityPub ile uyumlu olacak, yani Mastodon ve WordPress ile birlikte çalışabilecek ve insanlar arasında mevcut popüler sosyal medya uygulamalarında mümkün olmayan yeni bağlantı türlerine izin verecek.

Ülkemizde de kullanıcı sayısı hızla artan Threads, ilerleyen dönemlerde zirveye rakip olacağa benziyor.

Twitter’ın Rakibi Instagram Threads Nedir – Nasıl Kullanılır ?