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Threads İlk 7 Saatte 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sınırlı kullanılabilirliğe rağmen platformun başlatılmasından sonraki ilk 7 saat içinde 10 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

İbrahim Özbek

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Meta, Twitter’ın doğrudan rakibi olarak adlandırdığı Threads uygulamasını tanıttı. Threads üzerinde kullanıcılar metin, resim ve video yayınlayabilir ve diğer kişilerin mesajlarını beğenebilir, yorumlayabilir ve yeniden paylaşabilir.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, sınırlı kullanılabilirliğe rağmen platformun başlatılmasından sonraki ilk 7 saat içinde 10 milyon kişiye ulaştığını açıkladı. Önceki ilk 2 saat için 2 milyon kayıt ve 4 saat içinde 5 milyona ulaştı.

Zuckerberg, Threads’in yalnızca Musk’ın Twitter’ına bir alternatif olmayı amaçlamadığını iddia ediyor. Yakında açık protokol ActivityPub ile uyumlu olacak, yani Mastodon ve WordPress ile birlikte çalışabilecek ve insanlar arasında mevcut popüler sosyal medya uygulamalarında mümkün olmayan yeni bağlantı türlerine izin verecek.

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Ülkemizde de kullanıcı sayısı hızla artan Threads, ilerleyen dönemlerde zirveye rakip olacağa benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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