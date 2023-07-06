Twitter’ın Rakibi Instagram Threads Nedir – Nasıl Kullanılır ?

Twitter’a gelen kısıtlamalar ve Elon Musk’ın tartışmalı yönetimi ışığında gelişen olaylar, rakipleri yeni bir platform yapmaya itti. Meta’nın yeni girişimi Threads resmen yayınlandı. Peki nedir bu Threads diyorsan yazımızı okumaya devam et.

Instagram Threads Nedir?

Konular, metin güncellemelerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulamadır.

Instagram hesabınızı kullanarak giriş yaparsınız ve gönderiler en fazla 500 karakter uzunluğunda olabilir ve en fazla 5 dakika uzunluğunda bağlantılar, fotoğraflar ve videolar içerebilir.

Yani bir nevi Twitter’ın farklı bir versiyonu diyebiliriz.

Instagram bu konu hakkında

“İnternetin geleceğini şekillendirebileceğine inandığımız açık, birlikte çalışabilir sosyal ağlarla yakında uyumlu hale gelecek olan konular üzerinde çalışıyoruz.” diye ekledi.

Instagram Threads Ne Zaman Kuruldu ?

Mark Zuckerberg, Instagram ekibi tarafından metinle paylaşım için geliştirilen bir uygulama olan Threads’in ilk sürümü bugün duyruldu. İster içerik oluşturucu olun ister sıradan bir hesap olun, Threads gerçek zamanlı güncellemeler ve herkese açık sohbetler için yeni, ayrı bir alan sunuyor.

Instagram Threads Nasıl Kullanılır?

Tıpkı Instagram’da olduğu gibi, Konular ile, Instagram’da ve ötesinde takip ettiğiniz kişiler de dahil olmak üzere, ilgi alanlarınızı paylaşan arkadaşlarınızı ve içerik oluşturucuları takip edebilir ve onlarla bağlantı kurabilirsiniz. Ve mevcut güvenlik ve kullanıcı kontrolleri paketini kullanabilirsiniz.

Instagram Threads Oturum Açma

Threads’i kullanmaya başlamak kolaydır: oturum açmak için Instagram hesabınızı kullanmanız yeterlidir. Instagram kullanıcı adınız ve doğrulamanız devam edecek ve profilinizi özellikle Threads için özelleştirme seçeneği sunulacaktır.

16 yaşın (veya bazı ülkelerde 18 yaşın) altındaki herkes, Konulara katıldıklarında varsayılan olarak özel bir profile sahip olacaktır. Instagram’da yaptığınız aynı hesapları takip etmeyi seçebilir ve sizinle aynı şeyleri önemseyen daha fazla insan bulabilirsiniz. Bugün Instagram’da bulunan ekran okuyucu desteği ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntü açıklamaları gibi temel erişilebilirlik özellikleri, Konular’da da etkinleştirildi.

Instagram Threads Diğer Uygulamalarla Uyumlu Mu?

Yakında, Instagram Threads, modern web’e güç veren açık standartlardan sorumlu kuruluş olan World Wide Web Consortium (W3C) tarafından kurulan açık sosyal ağ protokolü ActivityPub ile uyumlu hale gelecek. Bu, Threads’i ActivityPub protokolünü de destekleyen Mastodon ve WordPress gibi diğer uygulamalarla birlikte çalışabilir hale getirecek ve bugün çoğu sosyal uygulamada mümkün olmayan yeni bağlantı türlerine izin verecektir. Tumblr dahil diğer platformlar, gelecekte ActivityPub protokolünü desteklemek için planlarını paylaştı bile.

Instagram Threads Uygulaması Var Mı?

Bugün Threads’i iOS ve Android için 100’den fazla ülkede kullanıma sunuyoruz ve bu ülkelerdeki insanlar uygulamayı Apple App Store ve Google Play Store’dan indirebilir.

Konuları ActivityPub protokolüyle uyumlu hale getirmek için çalışmaya ek olarak, yakında, akışta iyileştirilmiş öneriler ve daha güçlü bir arama işlevi dahil olmak üzere, ilgilendiğiniz konuları ve içerik oluşturucuları keşfetmeye devam etmenize yardımcı olacak bir dizi yeni özellik eklenecek.