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Xiaomi Redmi Band 2’ye Dair Bilmeniz Gereken Her Şey!

Markanın son posterleri, akıllı bandın önceki nesil modelden %79 daha büyük ekran alanına sahip 1,47 inç geniş bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca 9.99 milimetre kalınlığında olacak. Redmi Band 2, orijinal Redmi Band'in üst modeli olarak çıkış yapacak. Giyilebilir cihaz, yenilenmiş bir tasarım ve yeni özelliklerle donatılacak.

Ayşen Sıla

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Redmi Band 2, 27 Aralık’ta planlanan bir lansman etkinliğinde piyasaya çıkacak. Giyilebilir cihaz, yeni Redmi K60 serisi, Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition, Redmi Watch 3 ve Redmi gibi başka ürünlerle de aynı sahneyi paylaşacak. 

Redmi Band 2, orijinal Redmi Band’in üst modeli olarak çıkış yapacak. Giyilebilir cihaz, yenilenmiş bir tasarım ve yeni özelliklerle donatılacak. Markanın son posterleri, akıllı bandın önceki nesil modelden %79 daha büyük ekran alanına sahip 1,47 inç geniş bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Nitekim 9.99 milimetre kalınlığında olacak.

Belirtildiği gibi marka aynı gün yeni Redmi Watch 3 ve Buds 4 Lite‘ı da tanıtacak. Watch 3, sağ tarafta bir kontrol düğmesi bulunan kare bir kadrana sahip olacak. Marka, akıllı saati yeşil bir kayışla gözler önüne serdi ancak başka renk seçenekleri de olabilir.

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Hatırlamak gerekirse, orijinal Redmi Band 2020‘de piyasaya çıktı. 1,08 inç TFT renkli ekrana sahipti ve 24 saatlik kalp atış hızı izleme sistemi ve çoklu egzersiz modları ile birlikte geldi. 

14 güne kadar dayanabilen ve doğrudan USB şarjı kullanılarak kolayca şarj edilebilen bir pil içeriyordu. Uyku izlemeyi ve yerleşik hatırlatıcıları da destekliyordu. Yeni Redmi Band 2’nin de daha iyi özellikler sunmasını bekliyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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