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Redmi K60 Pro’nun Kamera Özellikleri Açıklandı

Redmi K60 Pro, OIS desteği ile gelen Sony IMX800 ana kamera ile donatıldı. Xiaomi 13'te bulunan aynı kamera sensöründen bahsediyoruz. Şu anda, Redmi K60 Pro'nun yardımcı kameraları veya selfie kamerası hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, Redmi K60 serisini 27 Aralık’ta Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde şirket, Redmi K60 Pro’nun ana kamerasını da gözler önüne serdi.

Posterde de görülebileceği üzere Redmi K60 Pro, OIS desteği ile gelen Sony IMX800 ana kamera ile donatıldı. Xiaomi 13‘te bulunan aynı kamera sensöründen bahsediyoruz.

Şirket, Redmi K60 Pro’nun ayrıca optik, renk, bilgi işleme akışı ve sahne optimizasyonu gibi çeşitli optimizasyonlara yardımcı olan Xiaomi Imaging Brain 2.0 ile donatıldığını da doğruladı. 

Ayrıca kamerayı başlatma, odaklama, anlık fotoğraflar ve görüntü ön izleme sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Şu anda, Redmi K60 Pro‘nun yardımcı kameraları veya selfie kamerası hakkında bir bilgi yok.

Redmi-K60-Pro-

Redmi K60 Pro’nun Quad HD+ çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızını, 12 bit renkleri, 526 ppi piksel yoğunluğunu ve 1400 nite kadar parlaklığı destekleyen bir OLED panele sahip olduğu doğrulandı. MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile satışa çıkacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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