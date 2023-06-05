Xiaomi, Redmi Buds 4 Active’yi Piyasaya Sürdü!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Xiaomi, bugün yeni ürünü Redmi Buds 4 Active’yi teknoloji dünyasının beğenisine sundu.
Redmi yavaş yavaş akıllı telefon piyasasında kendinden söz ettirmeye başlasa da, artık diğer kullanım alanlarına kablosuz kulaklığı da dahil etti. Bu model özelinde Redmi tarafı hiçbir şekilde bir tanıtım gerçekleştirmedi.
Xiaomi’nin web sitesinde listelenen Buds 4 Active, 12 mm sürücü kullanıyor ve standart Buds 4 modeline kıyasla daha yüksek kaliteli ses sağlıyor. Buna ek olarak normal mod ve aktif gürültü engelleme şeklinde iki tane gürültü engelleme modu bulunuyor.
Redmi Buds 4 Active’nin genel özellikleri şu şekilde;
- 12 mm sürücü
- Gürültü engelleme modları
- Normal mod
- Aktif gürültü engelleme
- IPX4 toz ve su koruması
- 440 mAh – 28 saatlik kullanım
- 34 mAh – 5 saatlik kullanım
- 10 dakika şarjla 2 saat kullanım
- Bağlantı: Bluetooth 5.3 ve Google Fast Pair
- Dokunmatik kontrol
- Kutu: 42 gram
- Kulaklık: 3.65 gram
- Boyut: 63.2 × 53.4 × 24 mm
- Port yuvası: USB Type-C
Redmi Buds 4 Active modelinin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
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