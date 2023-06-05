Xiaomi, Redmi Buds 4 Active’yi Piyasaya Sürdü!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Xiaomi, bugün yeni ürünü Redmi Buds 4 Active’yi teknoloji dünyasının beğenisine sundu.

Redmi yavaş yavaş akıllı telefon piyasasında kendinden söz ettirmeye başlasa da, artık diğer kullanım alanlarına kablosuz kulaklığı da dahil etti. Bu model özelinde Redmi tarafı hiçbir şekilde bir tanıtım gerçekleştirmedi.

Xiaomi’nin web sitesinde listelenen Buds 4 Active, 12 mm sürücü kullanıyor ve standart Buds 4 modeline kıyasla daha yüksek kaliteli ses sağlıyor. Buna ek olarak normal mod ve aktif gürültü engelleme şeklinde iki tane gürültü engelleme modu bulunuyor.

Redmi Buds 4 Active’nin genel özellikleri şu şekilde;

12 mm sürücü

Gürültü engelleme modları

Normal mod

Aktif gürültü engelleme

IPX4 toz ve su koruması

440 mAh – 28 saatlik kullanım

34 mAh – 5 saatlik kullanım

10 dakika şarjla 2 saat kullanım

Bağlantı: Bluetooth 5.3 ve Google Fast Pair

Dokunmatik kontrol

Kutu: 42 gram

Kulaklık: 3.65 gram

Boyut: 63.2 × 53.4 × 24 mm

Port yuvası: USB Type-C

Redmi Buds 4 Active modelinin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Akıllı Telefonlara Zamlar Kapıda!