Akıllı Telefonlara Zamlar Kapıda!

Günümüzün en büyük akıllı telefon işlemci üreticisi olan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 için fiyatları güncelleyeceğini açıkladı. Bu durum birçok kişinin akıllı telefonlar için yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor.

Dünya çapında pandemiden sonra devam eden ekonomik bulanım, teknoloji dünyasında kendisini hissettirmeye devam ediyor. Son olarak ünlü şirket Qualcomm, yonga setleri için akıllı telefon markalarından beklediği fiyatları açıkladı. Açıklanan fiyatlara bakılacak olursa, Snapdragon 8 Gen 2 neredeyse 6750 TL bandında yer alıyor.

Akıllı telefon dünyası , Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 fiyatlandırma stratejisiyle ilgili söylentiler ile çalkalanıyor. Yeni bir rapor, yonga setinin satış fiyatının 160 dolara ulaştığını gösterdi. Bu durum ise Galaxy S23 gibi amiral gemisi modellerin zamlanabileceği anlamına geliyor.

Snapdragon tarafından açıklanan fiyat artışı, akıllı telefon piyasasında yer alan tüm akıllı telefonları etkileyeceğe benziyor. Bu yeni fiyatlarla beraber Android akıllı telefonların 3 bin ila 5 bin TL arasında zamla karşılaşmasını bekleyebiliriz.

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