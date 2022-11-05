Xiaomi Redmi Note 12 vs Redmi Note 12 Pro vs Redmi Note 12 Pro Plus Karşılaştırma

Xiaomi, şaşırtıcı özelliklere sahip yeni Redmi Note 12 Serisini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Seride dört model var: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus ve Redmi Note 12 Explorer Edition. Redmi Note 12 Pro’nun en üst modelden tek farkı şarj hızıyken, neredeyse birbirine benzeyen bu telefonlar son derece popüler oldu bile. Redmi Note 12 Serisini kısaca karşılaştırıyoruz.

Tasarım

Bizce en iyi tasarım, özellikle pembe renk seçeneğiyle Redmi Note 12 Pro‘ya ait. Ancak standart versiyonu aslında daha ince, bu nedenle tek elle kullanımı daha kolay. Bu telefonların tümü birinci sınıf malzemelerle üretilmemiş, ancak iyi bir yapı kalitesi ve onları toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı kılan IP53 sertifikasına sahip.

Ekran

Pro ve Pro Plus modeli, standart versiyonunda bulunandan daha iyi ekrana sahip. 6,67 inç diyagonal, 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision desteği ve HDR10+ sertifikası ile bir milyara kadar renk gösterebilen bir OLED panelleri var. Standart versiyonundan farklı olarak, ekran içi parmak izi okuyucu ve stereo hoparlör ile birlikte geliyor.

Özellikler ve Yazılım

Redmi Note 12, son nesilden bir giriş seviyesi Qualcomm işlemciye sahip: Snapdragon 4 Gen 1. Pro ve Pro Plus modelleri ise, Mediatek’in maksimum 2.6 frekansında çalışan üst düzey Dimensity 1080 işlemci vaat ediyor. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile geliyorlar. Tüm modeller, MIUI 13 ile özelleştirilmiş, Android 12 desteği vaat ediyor.

Kamera

En iyi kamera kurulumu Redmi Note 12 Pro Plus’a ait: OIS’li 200 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens içeren üçlü arka kamera ile donatılmış, ön tarafta ise 16 MP kamera. Redmi Note 12 Pro, OIS’li 50 MP ana sensör ve aynı ikincil sensörler ve aynı ön kamera ile gümüş madalyayı alıyor. Standar versiyonu, 2 MP derinlik sensörü ile eşleştirilmiş, hayal kırıklığı yaratan 48 MP ana kameraya sahip.

Pil

Redmi Note 12’nin tüm çeşitleri aynı pil kapasitesiyle donatılmış: 5000 mAh. Bileşenlerinin aşağı yukarı aynı enerji tüketimine sahip olduğu göz önüne alındığında, pil ömrü açısından büyük farklılıklar beklememelisiniz. Ancak, şarj hızları söz konusu olduğunda önemli farklılıklar var: Pro Plus model 120W hızlı şarjı destekler, Pro bir 67W hızlı şarja sahip ve Redmi Note 12 ise 33W hızlı şarjı destekliyor.

Xiaomi Redmi Note 12 vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Karşılaştırma

Xiaomi Redmi Not 12 Xiaomi Redmi Not 12 Pro Xiaomi Redmi Not 12 Pro Artı BOYUT 165,9 x 76,2 x 8 milimetre 162,9 x 76 x 7,9 milimetre 162,9 x 76 x 9 milimetre AĞIRLIK 188 gram 187 gram 208 gram EKRAN 6.67 inç, (Full HD+), AMOLED 6.67 inç, (Full HD+), OLED 6.67 inç, (Full HD+), OLED PİKSEL 1080 x 2400 piksel 1080 x 2400 piksel 1080 x 2400 piksel İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 1080, sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 1080, sekiz çekirdekli İŞLEMCİ HIZI 2 GHz 2.6 GHz 2.6 GHz HAFIZA 4 GB RAM, 6 GB RAM, 8 GB RAM 6 GB RAM, 8 GB RAM, 12 GB RAM 8 GB RAM, 12 GB RAM, DEPOLAMA 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB YAZILIM Android 12, MIUI 13 Android 12, MIUI 13 Android 12, MIUI 13 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, BLUETOOTH Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 GPS Var Var Var ARKA KAMERA Çift 48 + 2 MP, f/1.8 + f/2.4

8 MP f/2.0 ön kamera Üçlü 50 + 8 + 2 MP, f/1.9 + f/1.9 + f/2.4

16 MP ön kamera Üçlü 200 + 8 + 2 MP, f/1.7 + f/1.9 + f/2.4

16 MP ön kamera ÖN KAMERA PİL 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh HIZLI ŞARJ Var 33W Var 67W Var 120W KABLOSUZ ŞARJ Yok Yok Yok 5G DESTEĞİ Var Var Var SU/TOZ DAYANIKLILIĞI IP53 toza ve su sıçramasına dayanıklı IP53 toza ve su sıçramasına dayanıklı IP53 toza ve su sıçramasına dayanıklı ÇİFT SIM Var Var Var

Hangisi Daha İyi ?

Hangisinin çok daha iyi olduğunu merak ediyorsanız şüphesiz bu Redmi Note 12 Pro Plus olacaktır. Bu serideki en iyi kamera, ekran ve şarj deneyimini isteyenler ve biraz daha fazla bütçe ayırabilecek olanlara Redmi Note 12 Pro Plus modelini tavsiye ediyoruz. Fakat Redmi Note 12 Pro’nun en üst modelden tek farkı da şarj hızı ve kamera farklılıkları olduğundan ortanca modeli de rahatlıkla alabilirsiniz.