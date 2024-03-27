Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Snapdragon 8s Gen 3 İle Geliyor Teknoloji Haberleri Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Snapdragon 8s Gen 3 İle Geliyor Fatih Kuruçay 9 Görüntüleme

Xiaomi’nin Redmi Note 13 Turbo’yu Çin’de Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile piyasaya sürmesi bekleniyor. Şu ana kadar sadece Poco F6 olarak uluslararası hale gelebileceği yönünde söylentiler duyuldu, ancak bugün sızdırılan birkaç görüntü isme bir yüz vermemize olanak tanıyor. Redmi markasının Genel Müdürü Thomas Wang, Xiaomi’nin güçlü ve nispeten uygun fiyatlı akıllı telefon mirasından bahsetti. Çekici bir ön yüze sahip olduğunu söyleyerek yeni bir cihazı sergiledi.

Xiaomi yeni telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Telefon, sosyal medyada yayınlanan kısa bir videoda görüldü. Düz bir panel, selfie kamerası için tek bir delik ve çıkıntılı bir güç tuşu görebiliyoruz; bu da telefonun muhtemelen altında parmak izi tarayıcısı olan bir OLED ekrana sahip olduğu anlamına geliyor. Snapdragon 8’ler, 3 GHz’de birinci sınıf Cortex-X4 çekirdeğiyle ikinci ve üçüncü nesil Snapdragon 8 yongalarının arasında yer alıyor. Söylentiler doğruysa ve Note 13 Turbo bu SoC ile piyasaya sürülürse, popüler orta seviye serisinin bu kadar güçlü bir platforma sahip ilk cihazı oluyor.