Cepkolik
Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri » Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Snapdragon 8s Gen 3 İle Geliyor
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Snapdragon 8s Gen 3 İle Geliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
27 Mart 2024
9 Görüntüleme 0
Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Snapdragon 8s Gen 3 İle Geliyor

Xiaomi’nin Redmi Note 13 Turbo’yu Çin’de Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile piyasaya sürmesi bekleniyor. Şu ana kadar sadece Poco F6 olarak uluslararası hale gelebileceği yönünde söylentiler duyuldu, ancak bugün sızdırılan birkaç görüntü isme bir yüz vermemize olanak tanıyor. Redmi markasının Genel Müdürü Thomas Wang, Xiaomi’nin güçlü ve nispeten uygun fiyatlı akıllı telefon mirasından bahsetti. Çekici bir ön yüze sahip olduğunu söyleyerek yeni bir cihazı sergiledi.

Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Snapdragon 8s Gen 3 İle Geliyor

Xiaomi yeni telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Telefon, sosyal medyada yayınlanan kısa bir videoda görüldü. Düz bir panel, selfie kamerası için tek bir delik ve çıkıntılı bir güç tuşu görebiliyoruz; bu da telefonun muhtemelen altında parmak izi tarayıcısı olan bir OLED ekrana sahip olduğu anlamına geliyor. Snapdragon 8’ler, 3 GHz’de birinci sınıf Cortex-X4 çekirdeğiyle ikinci ve üçüncü nesil Snapdragon 8 yongalarının arasında yer alıyor. Söylentiler doğruysa ve Note 13 Turbo bu SoC ile piyasaya sürülürse, popüler orta seviye serisinin bu kadar güçlü bir platforma sahip ilk cihazı oluyor.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0