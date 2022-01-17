Xiaomi Redmi Note 240 Milyon Satış Yaptı

Günümüzün en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından Xiaomi, 2021 yılı içerisinde büyük bir başarı elde etti. Redmi Note ile beraber birçok kullanıcının beğenisi alan Xiaomi, tam 240 milyon adet satarak başarısının meyvesini topladı.

Özellikle açıklanan rakamlara göre Xiaomi bu sayılara son 8 ayda elde ettiği başarı ile ulaştı. Son altı ayda Xiaomi Redmi Note, 200 milyon satışa ulaştı. Yapılan verilere göre her saniyede 2 adet Redmi Note satışı yapılmış oldu. Bu verilere bakılırsa Xiaomi son derece büyük bir başarı elde etti. Özellikle pandemi ile beraber bu rakamların bu kadar artması tahmin edilmiyordu.

Xiaomi istatistiklere bakıldığı zaman ayda 5 milyon adet Redmi Note sattığını gösterir. Özellikle 2021 yılının bitimiyle beraber Xiaomi’nin pazar alanı da genişledi. Redmi Note serisi 2022 yılının başlamasıyla beraber birçok Avrupa ülkesine açıldı.

Her geçen gün akıllı telefon piyasası yükselişe geçerken, her markanın değeri katlanmaya devam ediyor. Özellikle dev markalar kar marjını iyice artırdı. Teknoloji dünyasının varsayımlarına göre Xiaomi’nin satış hacmi bu yıl çok daha büyüyecek.

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