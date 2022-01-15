Redmi Note 11 Avrupa Fiyatı Belli Oldu

Günümüzün teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz aylarda yeni akıllı telefonu olan Note 11’i tanıtmıştı. Redmi, yeni akıllı telefonu olan Note 11 modelini Avrupa piyasasına çıkarmaya hazırlanıyor. İlk çıkan haberlere göre, Redmi Note 11’in fiyatı biraz yüksek olarak görüldü.

Dünya teknoloji basın bültenleri Redmi hakkında bir dizi sızıntı haber elde etti. Özellikle birçok dev marka ile yarışan Redmi, kendisini Avrupa piyasasına atmak için uzun bir süredir hazırlık yapıyordu. Çıkan sızıntı haberleri ile beraber Redmi’nin Avrupa piyasasına gireceği anlaşıldı.

Çıkan haberlere göre, Redmi Note 11 Avrupa’da satışa çıkacak. Ayrıca Redmi Note 11’in 3 farklı renk seçeneği de Avrupa’da yer alacak. Özelliklerinde ise bilindiği üzere 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alacak.

Ayrıca Redmi Note 11’in içerisinde MediaTek Dimensity 810 yerine Qualcomm Snapdragon 680 çip seti olacak. 6.5 inç IPS bir ekranı 90 Hz tazeleme hızıyla piyasaya sürecek.

Redmi Note 11, Avrupa pazarlarına 250 Euro fiyat etiketiyle girecek. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip versiyonu ise 290 Euro’dan satışa çıkacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB ROM alan daha üst versiyonunun fiyatı ise 330 Euro olacak.

Özellikle Avrupa piyasasında söz sahibi olmak isteyen Redmi, en iyi modeli ile bu pazara giriş yapmak istiyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla Redmi modelinin Avrupa piyasasında yer alacağını tahmin ediyoruz.

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