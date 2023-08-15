Xiaomi Redmi Pad SE, Uygun Fiyatı İle Tanıtıldı!

Xiaomi’nin uygun fiyatlı alt markası portföyündeki en yeni tablet olan Redmi Pad SE’ye bugün tanıtıldı. Tablette ilk olarak harika tasarımı ve dev ekranı dikkat çekiyor.

Redmi, tableti bir Snapdragon 680 yonga seti ile birleştirdi. Cihazda 128 GB dahili depolama mevcut ancak harici Micro SD kart ile beraber 1 TB depolama alanına sahip olabilirsiniz.

90 Hz yenileme hızına kadar 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 11 inç LCD ekran üzerine dizayn edilmiş bu tablet, 400 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast vaat ediyor.

Ön tarafta, üst tarafta oturan (yatay tutulduğunda) 5 MP selfie kamerayı gizleyen oldukça ince bir çerçeve var. Arkada 1080p video kayıt özelliklerine sahip 8 MP f/2.0 kamera bulunuyor. Redmi Pad SE, “büyük boyutlu dörtlü hoparlörler” ve Dolby Atmos ve Hi-Res ses desteği ile birlikte gelirken 3,5 mm ses jakına sahip oluyor.

10 W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh pil bulunuyor. Diğer özellikler arasında üstte MIUI Pad 14 bulunan Android 13, 478 g gövde, çift frekanslı Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 yer alıyor.

Redmi Pad SE’nin Avrupa’da 199 euro fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor. Ülkemizdeki fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Apple Watch X Yolda! Akıllı Saatlerde Yeni Dönem Başlıyor!