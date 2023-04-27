Xiaomi Smart Band 8 aksesuarları satışa çıktı!

Xiaomi Smart Band 8, bu ayın başlarında Xiaomi 13 Ultra ile birlikte piyasaya çıktı. Şirketin en yeni fitness takipçisi, önceki modellerinden çok daha farklı.

Xiaomi’nin fitness takipçisi cihazları önceden daha işlevsel olan tasarımlara sahipti. Ancak Xiaomi Smart Band 8 ile marka, tasarımı piyasadaki diğer tüm fitness takipçilerinden daha şık hale getirmeye cesurca karar verdi.

Xiaomi Smart Band 8, yeni bir kayış mekanizmasıyla birlikte geliyor. Böylece çok çeşitli benzersiz görünümlü kayışlarla kullanılabiliyor. Aslında, kullanıcılar bunu bir kolye ucu olarak bile takabiliyor.

Xiaomi, ürün duyurusu sırasında birçok aksesuarı sergiledi. Bu aksesuarlar nihayet satışa sunuldu. Normal TPU kayışlar ve örgülü deri kayışlar sırasıyla 5 ile 15 dolar arasında bir fiyata sahip. İçi boş bileklik kayışı, çift halkalı bant ve kolye ucu 20 dolarlık bir fiyatla geliyor.

Kadınlar için tasarlanan içi boş bileklik paslanmaz çelikten üretilmiş ve siyah veya beyaz renk seçenekleri mevcut. Ayrıca siyah ve beyaz renkli çift halkalı bantta dana derisi, PU deri ve paslanmaz çelik kullanılmış.