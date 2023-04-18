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Xiaomi Smart Band 8 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Band 8, kullanıcının tercihine bağlı olarak çeşitli kayış türleri (deri, dokuma deri, içi boş bileklik ve TPU kayış gibi) için farklı boyutta kulaklara sahip. Fitness takipçisi, tek bir şarjla (AOD devre dışı bırakıldığında) 16 günlük kullanım sağladığı iddia edilen 190mAh pil birimi ile çalışıyor. Fiyatı ise 35 dolardan başlıyor. NFC modeli de 40 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor.

Ayşen Sıla

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Bugün Çin’de düzenlenen bir etkinlikte Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Pad 6 serisi ile birlikte yeni akıllı cihazı Xiaomi Smart Band 8‘i de satışa sundu. Xiaomi Band 8, geçen yılki Band 7’nin üst modeli olarak piyasa çıkıyor. Bu model, önceki nesle üstünlük sağlayacak birçok özellikle geliyor.

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Band 8, 1,6 inç AMOLED ekrana sahip aynı hap şeklindeki modülü koruyor. 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri vaat ediyor. Cihaz 50 metreye kadar suya dayanıklı.

Xiaomi-Mi-Band-8

Marka, en son teklifiyle, Band’in uzun yıllardır kimliğinin bir parçası olan tek kayışı terk ediyor. Band 8, kullanıcının tercihine bağlı olarak çeşitli kayış türleri (deri, dokuma deri, içi boş bileklik ve TPU kayış gibi) için farklı boyutta kulaklara sahip. Ayrıca fitness takipçisi, uyumlu bir kolye aksesuarı ile askı olarak da kullanılabiliyor. Ayakkabı bağcıklarına da takılabiliyor.

Fitness açısından, Xiaomi Smart Band 8 bir kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü izleyici ile donatılmış. Stres seviyelerini ve VO2 Max‘i ölçebiliyor. Kondisyon takipçisi, kullanıcıların boks eylemi sırasında somatik duyular veya somatosensoriyel sistemlerle ilgili verileri izlemelerini sağlamak için tasarlanmış Etkileşimli Boks Modu içeriyor. Koşu sırasında adım frekansını, adım uzunluğunu, zemin çarpma kuvvetini, yere iniş yöntemini ve daha fazlasını ölçebilen Running Beam Modu da var. Giyilebilir cihaz, 150’den fazla spor modunu destekliyor. 

Xiaomi-Mi-Band-8

Xiaomi Smart Band 8 ayrıca Suduko ve 2048 gibi oyunlarla birlikte geliyor. Bildirimler, hava durumu güncellemeleri gibi kullanışlı özellikler sunuyor. Fitness takipçisi, tek bir şarjla (AOD devre dışı bırakıldığında) 16 günlük kullanım sağladığı iddia edilen 190mAh pil birimi ile çalışıyor. Fiyatı ise 35 dolardan başlıyor. NFC modeli de 40 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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