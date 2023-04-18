Xiaomi Sound Move Taşınabilir Hoparlör Satışa Çıktı!

Xiaomi bugün birçok ilginç ürünü tanıttı. Bunlar arasında birinci sınıf Xiaomi 13 Ultra, yeni Xiaomi Pad 6 serisi ve Xiaomi Band 8 yer alıyor. Şirket ayrıca sağlam bir alüminyum tasarıma ve 4 üniteli çift simetrik stereo hoparlöre sahip olan Xiaomi Sound Move adlı yeni bir taşınabilir hoparlörü de piyasay sürdü. Uygun fiyat etiketi ile geliyor ve hafif gövdesi, taşınmasını kolaylaştırıyor. Gelin daha yakından göz atalım.

Xiaomi Sound Move.

Xiaomi Sound Move Bluetooth hoparlör, IP66 derecesi ile hem su geçirmez hem de toz geçirmez bir alüminyum gövdeye sahip. Harman Kardon ayarı ve yerleşik bir yerçekimi sensörü ile 4 birimli bir tasarım sunuyor. Bu sensör, ses çıkışını yerleşimine göre ayarlamasını sağlıyor. Düz yerleştirildiğinde, hoparlör bir stereo ses verirken, dikey olarak yerleştirildiğinde daha yüksek ve daha zengin bir ses üretiyor.

Xiaomi, Sound Move Bluetooth hoparlörün ses kalitesinin 4 birimli çift simetrik stereo yapı tasarımıyla iyileştirildiğini iddia ediyor. Sol ve sağ yüksek çözünürlüklü ikili hoparlörler ile ön ve arka ikili pasif radyatörler de hoparlörün yankılanmasını artırmaya katkıda bulunuyor. Cihaz 90 dB ses basıncına ulaşabilen zengin ve dolu bir ses deneyimi sunuyor.

Sound Move, Xiaomi Miaobo, AirPlay2, Bluetooth 5.3 ve USB-C ses arayüzü bağlantıları dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçeneklerini destekliyor. Hoparlör hafif olacak şekilde tasarlanmış, yalnızca 568 gram ağırlığında ve 17,7 x 5,55 x 5,55 cm boyutlarıyla tek elle tutulabiliyor.

Pil ömrü söz konusu olduğunda, Xiaomi Sound Move, akıllı modda 21 saate kadar Bluetooth oynatma ve 5,5 gün bekleme süresi sağlayabiliyor. Ayrıca USB-C 22W hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca, iki Ses Hareketi, 8 hoparlöre kadar evin tamamında çalmaya izin veren bir stereo oluşturmak için birleştirilebiliyor. Hoparlör, kullanıcıların akıllı ev ürünlerini kontrol etmesine olanak tanıyan Xiao Ai ile de uyumlu olduğunu belirtelim. Hoparlörün fiyatı ise 100 dolar.