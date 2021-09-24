Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro Geliyor !

Xiaomi bugün, şirketin 27 Eylül’de en yeni Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro‘yu resmi olarak piyasaya sürmek için bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

Yakında çıkacak olan TWS kulaklığın tasarımı da şirket tarafından tanıtım afişinde ortaya çıktı. Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro’yu grimsi mavi renkte ve kulak içi tasarımıyla gösteriliyor.

Ayrıca şirket, gerçek kablosuz kulaklıkların maksimum 40dB gürültü azaltma desteği ile geleceğini de onayladı. Yaklaşan TWS kulaklıkları ve şarj kutusu, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Xiaomi FlipBuds Pro ile aynı görünüyor.

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro ile Xiaomi FlipBuds Pro arasındaki benzerlik tasarımla bitmiyor. 40dB’lik maksimum aktif gürültü iptali de FlipBuds Pro ile aynı.

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