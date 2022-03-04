Xiaomi Watch S1 Active Çıkıyor!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni ürünlerini duyurmak için küresel bir lansman etkinliği düzenliyor. Xiaomi Watch S1 Active‘in 15 Mart‘ta Xiaomi 12 serisiyle birlikte piyasaya sürüleceğini iddia edildi.

Xiaomi Watch S1 Active Akıllı Saatin Görseli Sızdırıldı!

Bu akıllı saat şirketin Çin’de duyurduğu Xiaomi Watch S1’in yeni bir versiyonu olması bekleniyor. Sadece resmi görselleri paylaşılan saatin teknik özellikleri şu an için bilinmiyor. Fakat Xiaomi Watch S1’in özellikleri bu noktada bize referans olacaktır. Active eklentisi akıllı saatin daha fazla egzersiz odaklı bir saat olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi Watch S1 özellikleri

1.43 inç büyüklüğünde 466 × 466 piksel çözünürlüklü Safir cam korumalı AMOLED ekran, Ekran sürekli açık özelliği

Kalp atış hızı sensörü (kan oksijeni dahil), ivmeölçer sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, hava basıncı sensörü, ortam ışığı sensörü, aşınma tespiti için kapasitif sensör

Uyku takibi, Fitness takibi, 17 profesyonel spor modu ve 100 adet genişletilmiş spor modu

Bluetooth ve Xiaoai sesli yardımcısı üzerinden arama yapmak için hoparlör ve mikrofon

GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2; Android 6.0 ve İos 10 üzeri sürümlerle uyumluluk, ödemeler için NFC

Boyutlar: 46.5×46.5x11mm

50 metreye (5 ATM) kadar suya dayanıklılık

12 güne kadar pil ömrüne sahip 470mAh pil, uzun pil ömrü modunda 24 gün kullanım süresi

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