Xiaomi Watch S1 Pro Bugün Görücüye Çıktı

Xiaomi Watch S1 Pro bugün piyasaya çıktı. MIX Fold 2, Pad 5 Pro 12.4, Buds 4 Pro TWS ve Redmi K50 Extreme Edition dahil olmak üzere bir sürü başka cihazla birlikte tanıtıldı. Bu akıllı saat, geçen yıl Aralık ayında piyasaya sürülen Watch S1’in daha iyi bir modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Watch S1 Pro, 46 ​​mm dairesel kadran ve paslanmaz çelik yekpare gövdeye sahip. Cihazın sağ tarafında dijital bir taç ve neredeyse görünmez bir düğme var. Akıllı saat, 480 x 480 piksel çözünürlüğe ve 600 nit parlaklığa sahip 1.47 inç AMOLED ekrana sahip. 5 metreye kadar suya dayanıklı.

Xiaomi Watch S1 Pro, 24 saat kalp atış hızı monitörü ve SpO2 sensörü ile geliyor. Uyku düzenini, stres seviyelerini ve cilt sıcaklığını takip etme yeteneğine sahip. Bu cihaz, 100’den fazla egzersiz modunu bir araya getiriyor. Bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan bisiklete binme ve koşma gibi açık hava etkinliklerini kaydetmek için yerleşik bir GPS’e sahip.

Xiaomi Watch S1 Pro, ultra uzun pil ömrü sunduğu söylenen 12nm işlemciden güç alıyor. Akıllı saat, üçüncü taraf uygulamalar için destekle birlikte geliyor ve MIUI ile çalışıyor. Müzik çalma, Xiaomi televizyonlarını kontrol etme, el feneri ve daha fazlası gibi kullanışlı özellikler sunar. Akıllı saat, Bluetooth 5.0 ve NFC bağlantı desteği ile birlikte geliyor. Saatin fiyatı 222 dolardan başlıyor.