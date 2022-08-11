Xiaomi MIX Fold 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi MIX Fold 2 bugün piyasaya çıktı. Marka ayrıca Redmi K50 Extreme Edition, Pad 5 Pro 12.4, Watch S1 Pro ve Buds 4 Pro gibi farklı ürünleri de tanıttı. Mix Fold 2, şirketin ikinci nesil katlanır akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yıl piyasaya çıkan Mix Fold‘un üst modeli olarak geliyor.

Xiami MIX Fold 2 Özellikleri

Xiaomi MIX Fold 2, önceki modele kıyasla farklı bir arka panel tasarımıyla geliyor. Leica markalı üç sensörün bulunduğu yatay bir kamera modülüne sahip. Kurulum, 50MP Sony IMX766 ana sensör, 13MP ultra geniş açılı lens ve 2x zoomlu 8MP telefoto lensten oluşuyor.

Cihaz, 8K video kaydı yapabiliyor ve ayrıca Dolby Vision HDR formatında kaydı da destekliyor. Katlanır akıllı telefonun sağ tarafında bir ses seviyesi düğmesi ve güç düğmeleri yer alıyor. Goodix tarafından üretilen bir parmak izi tarayıcısına sahip.

Xiaomi MIX Fold 2, açıldığında 5,4 mm kalınlığa sahip. Katlandığında 11,2 mm boyutunda ve 262 gram ağırlığında.

Xiaomi MIX Fold 2’nin dış ekranı, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızıyla gelen 6,5 inç Samsung E5 AMOLED panele sahip. Corning Gorilla Glass Victus desteği taşıyor. Cihaz açıldığında, 8.2 inç büyüklüğündeki Eco OLED ekranı 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

İç ekranda ayrıca ultra ince cam ve ekran altı kamera var. Hem iç hem de dış ekranlar Dolby Vision, 1.000 nit tepe parlaklığı ve TrueColour’u destekliyor. Katlanır akıllı telefon, 67W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ünitesi ile geliyor. Yazılım açısından, MIUI 13 tabanlı Android 12 ile çalışıyor. Siyah ve Altın renklerle gelen telefonun fiyatı 1400 dolardan başlıyor.