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Xiaomi Yeni Alet Edavat Çantasını Duyurdu!

Xiaomi MIJIA Wiha Alet Kutusu, tornavidalar, hassas tornavidalar, kısa saplı tornavidalar, cırcır anahtarlar, tel kesiciler, iğne uçlu pense, pense anahtarı, çekiç, mezura, su terazisi dahil 60 profesyonel onarım aleti ile geliyor.

Ayşen Sıla

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Mijia-wiha-home-toolbox

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Xiaomi, 11.11 alışveriş festivali öncesinde ürün kataloğunu hazırlamaya devam ediyor. Teknoloji şirketi şimdi MIJIA Wiha Home Toolbox‘ı tanıttı. Fiyatı ise 275 dolardan başlıyor.

MIJIA Wiha Alet Kutusu, tornavidalar, hassas tornavidalar, kısa saplı tornavidalar, cırcır anahtarlar, tel kesiciler, iğne uçlu pense, pense anahtarı, çekiç, mezura, su terazisi dahil 60 profesyonel onarım aleti ile geliyor. Alet takımı ayrıca ince saplı PicoFinish hassas tornavida sapı dahil olmak üzere farklı tornavida sapları içeriyor.

Bu, ekran sürücüsünü hızlı bir şekilde döndürmeyi kolaylaştıracak ve yorgunluğu etkili bir şekilde azaltıyor. Ayrıca SoftFinish’in elin avuç içine tam olarak oturan ve işçilikten tasarruf sağlayan orijinal sekizgen sapı da bulunuyor. Son olarak, Stubby kısa sap tasarımı, dar çalışma ortamlarıyla kolayca başa çıkıyor.

Mijia-wiha-home-toolbox

Ek olarak, iğne uçlu penselerin uçları, nesneleri sıkıştırırken ve bükerken daha yüksek esneklik ve stabilite sağlamak için tırtıklı olarak tasarlanmış. Uçlar, çeşitli çelik telleri kolayca kesebilen yaklaşık 64HRC sertliğe sahip C70 yüksek karbonlu çelikten yapılmış.

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