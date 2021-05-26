Xiaomi Yeni Robot Süpürgesini Satışa Sundu!

Xiaomi, yeni MIJIA Ultra-İnce Robot Süpürge’nin piyasaya sürülmesiyle ev robot elektrikli süpürge serisini genişletti. Ürün, 5.5cm gövde kalınlığıyla önceki modellere göre en ince model olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, ince yapının engellemediği birkaç birinci sınıf özellikle birlikte geliyor.

Yeni MIJIA Robot Süpürge, akıllı engellerden kaçınmak için popüler LiDAR teknolojisini kullanıyor. İnce yapının bir sonucu olarak, vakum, evde ulaşılması zor yerlere gidebiliyor.

Xiaomi, ürünün tasarımından önce bazı araştırmalar yaptığını iddia ediyor. Bu tür bir araştırma, vakumun yüksekliği 6 cm içinde kontrol edilirse, mobilya tabanının %80’inden fazlasının temizlenebileceğini gösteriyor.

İlginç bir şekilde araştırma, geleneksel robot süpürgelerin minimum sınırının temelde 8 cm’nin üzerinde veya hatta daha yüksek olduğunu ve çoğu evde mobilyanın alt kısmının yüksekliğinin yaklaşık 7 cm olduğunu gösteriyor. Böylece, bu yeni elektrikli süpürge tuhaf bir sorunu çözüyor.

Aynı zamanda görsel navigasyon yeteneklerine yardımcı olan bir ToF sensörü ve bir ön kamera da barındırıyor. Robot, tarama aralığında dört kat artış ve haritalama doğruluğunda beş kat artış sağlıyor. Cihaz bir süre kullanıldıktan sonra otomatik olarak bir bölge haritası oluşturuyor.

Bu süpürgede, biri 500 ml büyük kapasiteli iki set toz kutusuna sahip. Ayrıca 200 mL toz kutusu ve 220 mL su tankından oluşan ikisi bir arada çekmece kombinasyon tasarımı da mevcut. Bu tasarımlarla, kullanıcılar süpürme ve paspas entegrasyonu ve süpürme ve paspas işlevlerini ayırma arasında geçiş yapabiliyor.

Süpürge, 2000Pa’lık ultra büyük bir emme kuvveti sağlayan fırçasız bir motorla donatılmış. Ultra ince ana akım emme başlığı tasarımıyla karşılaştırıldığında, döner fırça tasarımı tiftik, parçacıklar ve saç gibi yaygın çöpleri derinlemesine emiyor. Kirin yoğunluğuna göre emiş gücü 4 kademede derecelendirilebiliyor. Süper güçlü seviye halıları ve diğer kirli alanları emmek için ideal iken, temel seviyede daha az gürültü yapıyor.

Diğer Xiaomi akıllı ürünlerinde olduğu gibi, süpürge (eğer biz onu çağırırsak) MIJIA uygulaması aracılığıyla uzaktan da kontrol edilebiliyor. Elektrikli süpürge, evde kimse yokken özel bir temizleme moduna geçecek şekilde de ayarlanabiliyor. Robot süpürgesi, XiaoAI sesli komut istemiyle diğer ev aletlerini kontrol etmek için de kullanılabiliyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 310 dolar olarak belirlendi.