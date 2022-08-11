Xiaomi’nin Yeni Çamaşır ve Kurutma Makinesi Görücüye Çıktı

Xiaomi, benzersiz bir çift katlı tasarıma sahip yeni bir çamaşır makinesi piyasaya sürdü. MIJIA Yıkama ve Kurutma makinesi, aynı anda birden fazla yıkama ve kurutma işlemine izin veren alt ve üst çift silindirli tasarıma sahip.

Xiaomi, 15kg’lık MIJIA Yıkama ve Kurutma makinesini mükemmel bir ev temizlik cihazı olarak tanıtıyor. Daha küçük olan üst tambur 5 kg, alt tambur ise 10 kg olmak üzere toplam 15 kg kapasiteye sahip.

Yeni MIJIA çamaşır ve kurutma makinesi, bebek kıyafetlerini genel çamaşırlardan ayırmanıza ve ikisini aynı anda yıkamanıza olanak tanıyor. Şirket, tasarımının hem verimlilik hem de sağlık sağladığını söylüyor.

Üst silindir, bebek giysileri, iç çamaşırları, yün ve ipek gibi daha hassas giysileri yıkamak için tasarlanmış. İyi huylu yıkama mekanizması, giysilerin temiz olmasını ve kalitesinin korunmasını sağlıyor.

MIJIA çamaşır ve kurutma makinesi 7 kg kurutmayı destekliyor. Daha büyük 10 kg’lık alt silindir, çarşaflar, yetişkin kıyafetleri ve daha kalın malzemeler dahil olmak üzere çeşitli giysileri yıkayabiliyor. Çamaşır makinesinde narin çamaşırları yıkamak için kullanılan üç yönlü özel bir maddeye sahip.

Makinenin her iki silindiri, çift doğrudan tahrikli motorlar tarafından destekleniyor. Motorlar, 48 dB’lik düşük gürültü derecesi ile verimli ve doğru. Kurutma mekanizması, akıllı rüzgar ve sıcaklık kontrollü BLDC değişken frekanslı kurutma fanı tarafından çalıştırılıyor. BLDC temizleme pompası, kurutma işlemi sırasında temizleme gücünü garanti ediyor. Makinenin fiyatı 892 dolar.