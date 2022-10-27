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Xiaomi’nin Yeni Dış Mekan Kamerası Satışa Çıktı

Xiaomi, bugünki lansmanında yeni dış mekan kamerasını da satışa sundu. 39 dolarlık bu ürün birçok açıdan harika bir deneyim vaat ediyor. Gelin daha yakından göz atalım.

Ayşen Sıla

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Xiaomi-Kamera

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Xiaomi Dış Mekan Kamerası CW400, bugün satışa çıktı. Yeni Xiaomi ürünü, uzun mesafeli iletimde kararlılık sağlayan yüksek kazançlı bir çift antenle birlikte geliyor. Kamera, ultra net 2.5K görüntü çıkışına sahip 4MP F1.6 diyafram sensörüne sahip.

Xiaomi CW400, 2560 x 1440p çözünürlük, diğerlerinden daha geniş bir iletim mesafesi ve daha güçlü penetrasyon sunuyor. Dahili yüksek kazançlı çift anten kurulumu, verilerin sorunsuz bir şekilde iletilmesine olanak tanıyor. Kamera, tam renkli gece görüşünü garanti etmek için iki dahili kızılötesi ışık ve iki beyaz ışıkla geliyor. Kamera ayrıca zayıf ışıklı ortamlarda rengi koruyabiliyor.

Xiaomi CW400 dış mekan kamerası, 360 derecelik yatay görüş açısına ve 160 derecelik dikey görüş açısına sahip. Bu, kameranın daha geniş bir alan görüntüsünü kapsayabileceği anlamına geliyor.

Xiaomi-Kamera

Toz geçirmez ve su geçirmez koruma için IP66 olarak derecelendirilmiş. Ayrıca, akıllı gürültü azaltma ve ses kaydı için 15 metre yarıçapa sahip. Akıllı kamera, yerel depolamayı desteklemek için AI insansı algılama, sesli ve ışıklı uyarı, hızlandırılmış fotoğrafçılık ve bulut depolama özellikleriyle geliyor. Fiyatı ise 39 dolar.

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