Üniversitelere özel olarak tasarlanmış yapay zeka öğretmeni ChatGPT Edu geliyor. Geçtiğimiz günlerde ChatGPT’nin yeni sürümü GPT-40 ücretsiz olarak erişime açılmıştı. Pek çok yenilikle gelen yeni sürümün ardından şimdi de ChatGPT Edu duyuruldu. OpenAI bu yeni versiyonla kodlama, metin yorumlama, veri analizi, gibi işleri yapay zekaya bırakıyor. İşte ayrıntılar…

Yapay Zeka Öğretmeni ChatGPT Edu Geliyor, İşte Detaylar!

Yeni nesil teknoloji yapay zeka artık hayatımızı daha da kolaylaştıracak bir versiyon ile geliyor. Open AI; akademisyenler, öğrenciler, öğretim görevlileri için yeni bir yapay zeka sürümünü sundu; ChatGPT Edu. ChatGPT Edu ile artık üniversitelerde yeni dönem başlıyor.

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ChatGPT Edu henüz yeni piyasaya sürülmüş olan GPT-40’ı da kapsamakta. Bilindiği üzere GPT-40 versiyonu metin anlamanın yanı sıra sesli ve görüntülü iletişim de gerçekleştirebilmekte. ChatGPT Edu öğrencilerin çoğunlukla zorlandığı konularda örneğin matematik, kodlama, web erişimi, veri seti analizi, vb gibi, daha yüksek başarı oranı ile çalışıyor. Bu özelliği ile hem öğrenciler hem de eğitimci kesim için muhteşem bir kaynak diyebiliriz.

ChatGPT Edu mesaj limiti ücretsiz yapay zeka versiyonundan daha fazla; bu da bilgi kaynağının sınırlarını çok daha geniş yapıyor. Bunun yanı sıra OpenAI’ın belirttiğine göre üniversiteler kendi verileri ile özel ChatGPT modellerini tasarlayabilecekler. Bu kapsamda üniversiteler kendi eğitim program ve içeriklerine göre öze bir ChatGPT sürümü ortaya koyabilecek. Bu kapsamda OpenAI söz konusu üniversite içeriklerinin başka bir şekilde kullanılmayacağını yani üniversite verilerinin güvende olduğunu belirtmekte.

Üniversitelerde ChatGPT Edu ile Yapay Zeka Dönemi

ChatGPT ortaya çıktığı dönemde pek çok kesimde kötüye kullanmaya açık bir yapı olduğu için bazı çekincelere sebebiyet verdi, ki bu endişeler hala var. Ancak bununla birlikte bazı üniversiteler yapay zekanın eğitimde en verimli şekilde kullanılabilmesi için araştırmalara başladılar. Buna örnek olarak Wharton İşletme Okulu’nu gösterebiliriz. Wharton İşletme Okulu MBA öğrencileri kendi ders içerikleri ile bir GPT eğitip bu yapay zekayı kullanarak yansıtma ödevlerini bitirdiler.

Bunun yanı sıra Arizona State Üniversitesi yeni bir dil öğrenme prosesini kolaylaştırma için Almanca konuşan kendi GPT versiyonları üzerinde çalışmalar yapmaktalar. Bu versiyon etkili ve kolay dil öğrenmelerine yardımcı olmakta. Örneklerden de anlaşılacağı üzere ChatGPT Edu üniversitelere yeni öğrenme ve öğretme yöntemleri kazandırmakta. Yapay zeka öğretmeni olarak nitelendirilebilen ChatGPT Edu’nun kullanımının kısa zamanda artması bekleniyor.