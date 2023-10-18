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Yeni Apple Pencil 3 Duyuruldu

Apple'ın son lansmanında tanıttığı Apple Pencil 3, iPad kullanıcılarına daha fazla yaratıcılık ve işlevsellik sunuyor. Ürün, kayar kapak altında gizlenmiş bir USB-C bağlantı noktası ile iPad'ler için temel bir kalem seçeneği sunuyor.

Fatih Kuruçay

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Yeni Apple Pencil 3 Duyuruldu

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Yeni Apple Pencil 3 Duyuruldu

Apple Pencil 3 USB-C şarj ile geldi

Apple Pencil 3, kayar kapağın altına gizlenmiş bir USB-C bağlantı noktasına sahiptir. USB-C bağlantı noktalarına sahip iPad’ler için temel bir kalem seçeneği sağlamayı amaçlıyor. Apple, yeni Apple Pencil 3’ün iPad 10 için ideal olduğunu ancak aynı zamanda iPad mini, iPad Air ve iPad Pro ile de iyi çalıştığını söylüyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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