Yeni Apple Pencil 3 Duyuruldu

Apple, iPhone 15 serisi için heyecan verici bir lansman etkinliği düzenledi. Yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro paketi, birkaç saatliğine dünyanın dikkatini çekmeyi garanti eden birçok yeni değişiklik içeriyor. Bugün Apple, çok fazla şatafata girmeden yeni bir Apple Pencil duyurdu. Şirket ayrıca, öne sürülen sızıntıların aksine iPad yenilemelerini de atladı. Apple bu kalemi yeni Apple Pencil olarak adlandırdı. Ancak bakıldığı zaman ise kalemin 3. Nesil olduğu görülüyor. Apple Pencil 3, Apple’ın önceki Pencil’larının yanında mevcut ve muhtemelen Apple, iPad 9 ile birlikte orijinal Apple Pencil’ı aşamalı olarak kaldırıncaya kadar oraya konumlandırdı.

Apple Pencil 3 USB-C şarj ile geldi

Apple Pencil 3, kayar kapağın altına gizlenmiş bir USB-C bağlantı noktasına sahiptir. USB-C bağlantı noktalarına sahip iPad’ler için temel bir kalem seçeneği sağlamayı amaçlıyor. Apple, yeni Apple Pencil 3’ün iPad 10 için ideal olduğunu ancak aynı zamanda iPad mini, iPad Air ve iPad Pro ile de iyi çalıştığını söylüyor.