Yeni Dell XPS 13 Plus Satışa Çıktı!

Bu yılın başlarında CES 2022 sırasında Dell, XPS 13 Plus’ı duyurdu. Cihaz birden fazla özellikle geliyor ve fiyatı 1.299 dolardan başlıyor. Gelin bu yeni bilgisayara göz atalım.

Dell XPS 13 Plus

Dell tarafından yayınlanan resmi özellikler sayfası, XPS13 Plus’ın bazı iyi özelliklerle geldiğini gösteriyor. 16:10 en boy oranına sahip 13.4 inç ekrana, 500 nit parlaklığa, Intel’in 12. Nesil Core i5 işlemcisine ve 8GB/256GB RAM/SSD yapılandırmasına sahip.

XPS 13’ün bu yeni versiyonu, öncekinden daha fütüristik bir tasarımla geliyor. Plus Touch Bar benzeri arkadan aydınlatmalı işlev tuşları sırasını içeriyor ve klavye kasaya tam olarak oturuyor. Yeni izleme paneli, cam kaplı bilek desteğinin içine neredeyse görünmez bir şekilde oturuyor.

Dokunsal geri bildirim, XPS 13 Plus’ta fiziksel olarak tıklamak yerine izleme paneli donanımı tarafından sağlanıyor. Dell XPS 13 Plus’ın klavyesi ve ekranı çok iyi ancak kapsamlı bir inceleme, yeniliklerin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyacaktır.

XPS 13 Plus’ın diğer özellikleri hakkında henüz bir ayrıntı yok. 1.299 dolarla fiyatla satılan mevcut model, 1080p dokunmatik ekrana veya 4K dokunmatik ekrana göre değişebiliyor.

Opsiyonel olarak Gorilla Glass 7 3.5K OLED dokunmatik ekran da mevcut. XPS 13 Plus modelinin işlemcisi ise, 32 GB/2 TB RAM/SSD kapasiteli 12. Nesil Intel Core i7. XPS 13 Plus’ın Geliştirici Sürümü, Ubuntu 20.04 ile gelecek ve 1.249 dolara mal olacak.