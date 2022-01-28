Togg, CES 2022’de ilk 20 marka arasında yer aldı

ABD merkezli Exhibitor dergisi, Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası Togg‘u 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) katılan; ilk 20 marka arasına koydu. 5-7 Ocak tarihleri ​​arasında Las Vegas’ta düzenlenen; dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan etkinliğe yaklaşık 2300 marka katıldı.

CES, Togg’un uluslararası ilk çıkışını da işaret etti. Ülkenin yerli otomobilini geliştiren konsorsiyum olan Togg olarak bilinen Türkiye’nin Otomobil Ortak Girişim Grubu; tamamen elektrikli bir fastback konsept otomobili olan “Geçiş Konsepti Akıllı Cihazı”nı sergiledi.

Dünyaca ünlü İtalyan otomobil tasarım firması ve karoser üreticisi Pininfarina tarafından tasarlanan otomobil; Togg’un daha önce tanıttığı kompakt boyutlu elektrikli SUV ve sedan konseptlerine katılıyor.

Fastback’in daha önce görülen kompakt sedanın yerini alması mı; yoksa sadece CES için mi yaratıldığı hemen belli değildi. “Geçiş Konsepti Akıllı Cihazı”, sütunsuz tarzda arka kapılarla vurgulanan şık bir stile sahipti.

Bu arada, ışıklı Togg logosu araca özel ve Doğu ile Batı kültürlerinin birleşmesini temsil ediyor. 2030 yılına kadar beş farklı segmentte bir milyon araç üretmeyi hedefleyen Togg, 2022’nin sonunda ilk seri üretim aracı olan SUV‘yi piyasaya sürecek.