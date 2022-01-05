Yerli Otomobil TOGG Amerika’da Tanıtıldı!

Türkiye’nin gururu olan yerli otomobilim TOGG, CES 2022 fuarında Amerika’da görücüye çıktı. Özellikle dünya çapında birçok teknoloji hayranının takip ettiği CES’te TOGG’un görücüye çıkması hepimizi gururlandırdı.

2019 yılında lansmanı yapılan TOGG, o günden bugüne kadar her zaman göz önündeydi. Yaklaşık 3 yılın ardından TOGG, kendisini tüm dünyaya tanıttı. SUV ile Sedan modeli olan TOGG’un, CES 2022‘de sedan modeli tanıtıldı. Gerçekleşecek lansmanla ilgili günler öncesinden bazı duyurular yapılmış ve Las Vegas’a gönderilmeden önce bir etkinlik de düzenlenmişti. Uzun bir bekleyişin ardından herkes TOGG’un son halini görmüş oldu.

Özellikle elektrikli otomobil, önümüzdeki yıllarda çokça adından bahsettireceğe benziyor. Ayrıca sunum sırasında elektrikli otomobil kavramından çok akıllı araç terimini duyduk. Ayrıca TOGG’un sedan modelinde birçok sensör dikkat çekti.

2019 yılında yapılan ilk lansmana göre üzerinde fazla bir değişikliğe gidilmemiş gibi gözüktü. Özellikle aynalar ile dikkat çeken yerli otomobil TOGG sedan modeli, aynaların yerini kameralar ile değiştirmiş. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni logosu da, aracın önündeki duruşuyla gözlerden kaçmadı.

TOGG Transition Concept Smart Device özellikleri şu şekilde;

Sınıf: C-Sedan

Maksimum Hız: 180 km/s

Beygir: 400 hp’a kadar

Dingil Açıklığı: 2890 mm (13.8 inç)

Şarj: 30 dakikada yüzde 80 dolum. Ayrıca tek şarjla 300-500 km menzil

Seri üretime ne zaman geçileceği hakkında birçok haber dönen yerli otomobil TOGG, seri üretim hakkında detayları açıkladı. Seri üretime 2023 yılının ilk çeyreğinde geçileceği belirtildi. Ayrıca TOGG’un sedan modelinde geliştirmelerin devam edileceği söylendi.

TOGG’un sedan modelinin 2030 yılına kadar 1 milyon adet üretileceği açıklandı. 00 km/s hıza 4.8 saniyede çıkabildiği ve 400 hp’a kadar beygir üretildiği bilgisi verildi. Aracın üretiminde 350 civarı parçanın kullanıldığı, 40’tan fazla inovatif fikrin hayata geçirildiği ve projede 2000’den fazla kişinin emeğinin geçtiği açıklandı.

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