Renk Değiştiren BMW iX Flow CES’te Tanıtıldı!

Günümüzün en büyük otomobil devlerinden BMW, son harikası olan renk değiştiren iX Flow modelini CES 2022‘de tanıttı. Gün boyu gerçekleşen etkinliklerde iX Flow, büyük bir ilgi gördü.

CES 2022 etkinliklerinde büyük firmaların son teknoloji ürünleri tanıtılıyor. Özellikle elektrikli araçlar büyük bir ilgi odağı oldu. BMW, deneysel araca adını verdiği BMW iX Flow, temel olarak BMW’nin E Ink ile işbirliği içinde geliştirdiği bir renk değiştiren bir kağıt görünümünde görüntülendi.

Hangi renklerin çıkacağı konusunda birçok teknoloji hayranı merak içinde bekliyor. Şu an içinde sadece siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde bu renk sayısının artacağına işaret edildi. Ayrıca renk değişimi sırasında BMW iX Flow hiç bir ekstra enerji tüketmiyor.

Özellikle yeni iX Flow, birçok kullanıcı için kişiselleştirme fırsatı sunuyor. E Ink özellikli BMW iX Flow, birçok yönden izleyenleri büyüledi. Özellikle bu renk değişimin hava sıcaklığı ile kullanılacağı tahmin ediliyor. Siyah renklerin daha çok soğuk günlerde, beyaz rengi ise daha çok sıcak günlerde kullanılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca renk değişim özelliği ile beraber aracın aldığı menzilde artacak. Renk değişimleri enerji tüketimi açısından birçok fırsat sağlıyor.

Özellikle genel açıdan her şeyi ile büyüleyen BMW iX Flow, fuardan tam puan aldı. Genel olarak tam puan almasına rağmen şu an sadece deneme aşamasında. BMW iX Flow, deneme süresi tamamlandıktan sonra piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

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