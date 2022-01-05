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Sony, Vision-S 02 elektrikli SUV konseptini tanıttı

Sony, mobilite deneyiminin evrimini daha da hızlandırmak ve yeni önerilerde bulunmak için bir işletme şirketi "Sony Mobility Inc" kurmayı hedefliyor. Elektrikli otomobil pazarına girişi ise çok yakın - 2022 baharında.

Ahmet Ekinler

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Sony Vision-S 02

CES 2022 sırasında Sony, ilk konseptine çok benzeyen ancak SUV form faktörünü benimseyen Vision-S 02 elektrikli araç konseptini sergiledi. Japon firma ayrıca EV segmentine girme ve Sony Mobility Inc. şirketi altında otomobil üretme planlarını da paylaştı. Aslında Sony, araçlarını Aralık 2020’den beri Avrupa’da halka açık yollarda test ediyor.

Yeni konseptle ilgili ilginç olan kısım, içte ve dışta sensörlerle dolu olması. Sürücüye yardımcı olmak ve otonom çalışmasına yardımcı olmak için CMOS görüntüleyicilere ve LiDAR sensörlerine sahiptir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Sony, Seviye 2+ sürücü yardım teknolojisini halka açık yollarda lisanslamak ve piyasaya sürmek için gerekli testleri yürütüyor.

İç kısımda, kokpit, sürücü doğrulama ve navigasyon hareketleri için ToF sensörleri ile donatılmıştır. Ses komutları da özellikler listesinde yer alıyor.

5G bağlantısı, aracı her zaman bağlı tutacak, yazılımı güncel tutacak ve uzaktan işlemleri mümkün kılacaktır.

Vision-S 02 hala bir konsept otomobil ve Sony‘nin onu buna dayalı bir üretim aracı yapıp yapamayacağını bilmiyoruz. En iyi tahminimiz, şirketin sahne arkasında ortaklarla çalıştığı ve henüz her iki şekilde de bir karar vermediği yönünde.

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KaynakGsmarena

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