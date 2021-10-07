Yeni Esports Serisi Oyun Monitörleri Görücüye Çıktı!

MSI yeni oyun monitörlerini piyasaya sürdü. Üç yeni oyun monitörü, Esports Serisinin bir parçası olarak satışa çıktı ve Quantum Dot teknolojisi vaat ediyor.

Çinli oyun donanımı üreticisi, Optix MPG341QR, Optix MPG321UR-QD ve Optix MPG321QRF-QD’yi içeren yeni oyun monitörlerini bugün erken saatlerde duyurdu. İki monitörün model numaralarındaki QD, şirketin oyun sırasında gelişmiş renk performansı sunacağını iddia ettiği Quantum Dot teknolojisini temsil ediyor. Ayrıca, üç modelde 32 inç veya 34 inç ekranda bir IPS paneli yer alıyor.

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Ekranın özellikleri arasında yüksek çözünürlük; yüksek yenileme hızı, yeni nesil konsol uyumluluğu, oyun zekası ve diğer oyuncu odaklı özellikler var. İlk olarak Optix MPG341QR hakkında konuşmak gerekirse; 21:9 en boy oranına ve UWQUHD (3440×1440) çözünürlüğe sahip 34 inç ekran vaat ediyor.

MSI’nın yeni nesil ekran teknolojisi

Başka bir deyişle, Gaming Intelligence gibi MSI’ye özel monitör özellikleri de sunan; geniş ekran bir monitörden bahsediyoruz. Öte yandan Optix MPG321UR-QD ve Optix MPG321QRF-QD, Quantum Dot teknolojisi sunan; 32 inç monitörler olarak görücüye çıkıyor.

İlk model, 144Hz yenileme hızı ve HDMI 2.1 ile birlikte bir UHD (3840×2160) çözünürlüğe sahip. Bu arada, Optix MPG321QRF-QD WQHD (2560×1440) çözünürlüğe ve 175hz yenileme hızına sahip bir IPS panelle geliyor. Bu monitör, mükemmel rengi korurken daha da düşük tepki süresini tercih edenlere yönelik. Ne yazık ki, şirket henüz bu yeni oyun monitörlerinin fiyatını ve piyasa tarihini henüz açıklamadı.

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