Redmi G 2021 Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin gözde markası Redmi, Redmi G 2021 oyun odaklı dizüstü bilgisayarını sessiz sedasız duyurdu. Intel ve AMD modellere sahip bilgisayarlar, 144Hz ekran, 16 GB’a kadar RAM ve RTX 3060 grafik kartı sunuyor.

Redmi G 2021

Redmi G 2021 oyun dizüstü bilgisayarı, 144 Hz’e kadar yenileme hızı sunan 16,1 inç ekrana sahip. Intel modeli, 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile birlikte 11. nesil Intel Core i5-11260H işlemci tarafından destekleniyor.

Öte yandan, AMD sürümü Ryzen 7 5800 işlemci ve 16 GB RAM tarafından yönetiliyor. Ayrıca 512 GB depolama alanı sunuyor. Her iki model de Windows 10 ile geliyor ve yakında Windows 11 yükseltmesi almaları bekleniyor.

Redmi G 2021, ısıyı dışarı atmak için çift fan ve dört çıkış sunan Hurricane Heat Disipation 3.0 sistemi ile donatılmış. AMD modelinin ısı dağıtma sisteminde bakır ısı boruları bulunuyor.

Redmi G 2021’in Intel modeli 180W güç adaptörüyle gelirken, AMD modeli 230W güç adaptörü sunuyor. Her iki model de Wi-Fi 6, DTX: X Ultra Sound, tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye, Xiao AI akıllı asistan, Thunderbolt 4, USB-C ve Xiaomi oyun kutusu desteği gibi başka özellikler sunuyor. Bu oyun canavarının fiyatı yaklaşık 1.081 dolar olarak belirlendi. Bilgisayarın, küresel pazarlarda da oyun notebooku adı altında satışa sunulması bekleniyor.