Redmi G 2021’in Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi, Redmi G 2021 adlı Redmi G serisi altında yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ikinci model olacak ve Xiaomi, oyunculara ‘yenilmez yüksek performans’ vaat ediyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre bilgisayar 16.1 inçlik süper pürüzsüz 144Hz ekranla donatılmış olacak.

Daha önce Xiaomi, tüm Redmi G 2021 oyun dizüstü bilgisayarlarının ‘bağımsız ekran doğrudan bağlantısı’ ile geleceğini belirtmişti. Bilinen diğer özellikler arasında NVIDIA RTX 3060 işlemciyle eşleştirilmiş AMD Ryzen 7 5800H mobil işlemci yer alıyor.

Şirkete göre, RTX 3060’a sahip Redmi G 2021, 130W’lık tam güç tüketimine ulaşabilir. Tabii ki, bir RTX GPU ile gelen bilgisayar, desteklenen oyunlarda geliştirilmiş görseller için ışın izlemeyi destekleyeceği anlamına da geliyor.

Ayrıca, çift ​​12V büyük fan, beş bakır ısı borusu ve dört hava çıkışı konfigürasyonunu içerecek olan “Hurricane Cooling 3.0” adlı yeni bir soğutma sistemi de var. Son olarak, Redmi G 2021‘in ön satış sayfası daha önce dizüstü bilgisayarın Intel işlemci sürümüyle geldiğini göstermişti.

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