Yeni Honor MagicPad Tablet Yakında Satışa Çıkacak!

Honor CEO’su Zhao Ming, yakın zamanda gelecek Honor MagicPad’in, aynı yapay zeka odak rahatlatma teknolojisine sahip olacağını açıkladı. Bu teknoloji aynı zamanda gelecek Honor Magic V3 modelinde de kullanılacak. Bu ürün serisinden haberi olmayanlar için, yakında piyasaya çıkacak olan tablet, geçen yıl Temmuz ayında piyasaya sürülen yüksek kaliteli Honor MagicPad 13 modelini takip edecek.

Gelecek Honor MagicPad’in ayrıca 4320 yüksek frekanslı PWM karartma desteği sunması bekleniyor. 4320Hz yüksek frekanslı PWM teknolojisi ilk kez Honor Magic 6 serisi tarafından sunuldu. IEEE Std1789-2015 uluslararası standardına göre, ekranın titremesi, PWM frekansı 3125Hz’i aştığında neredeyse göz sağlığına uygun hale gelir. Bu nedenle, Honor Magic 6 ve yaklaşan yüksek kaliteli MagicPad bu açıdan göz sağlığına uygun olarak değerlendirilebilir.

Göz yorgunluğunu ele almanın ötesinde, yaklaşan MagicPad’in raporlara göre iyileştirilmiş DC karartma sunması bekleniyor, bu da düşük parlaklık seviyelerinde renk doğruluğu ve göz korumasını bir araya getiriyor.

Bir sızıntı kaynağı, Honor’un ekranı bir defokus lens gibi gösterebilen yapay zeka odak rahatlatma teknolojisi için bir patent başvurusunda bulunduğunu iddia etti. Bu teknolojinin kullanıcının görüş rahatlamasına yardımcı olması bekleniyor. 4320Hz yüksek frekanslı PWM karartma, yapay zeka odak rahatlatma teknolojisi ile birleştirildiğinde, şirketin göz sağlığına odaklandığını gösteriyor.

Yukarıda belirtildiği gibi, yeni MagicPad’in Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu, Honor Magic V3 ile birlikte gerçekleşecek. Honor Magic V3’ün, geçen yıl Temmuz ayında piyasaya sürülen 9,9 mm kalınlığındaki öncüsü Honor Magic V2’ye kıyasla daha da ince olması bekleniyor.

Yeni tabletten ne bekleyeceğinize dair bir fikir vermek için, geçen yılın MagicPad 13 modeli, 13 inç IMAX Enhanced TFT LCD ekran sunuyor ve 1840 x 2880 piksel (~263 ppi yoğunluk) çözünürlüğe sahip. Panel, HDR10’u destekliyor ve 700 nit zirve parlaklığa sahip. Ağırlığı 660g / 673g arasında değişiyor ve Snapdragon 888 5G işlemci ile 10,050 mAh bataryayla güçlendiriliyor.