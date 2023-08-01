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Yeni Lenovo LOQ oyun laptopu tanıtıldı!

Lenovo LOQ serisi oyun dizüstü bilgisayarları, 144 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklığa sahip 15,6 inç FHD IPS ekran vaat ediyor. Cihaz, 4,4 GHz'e kadar 12. Nesil Core i5 (12450H), 4,9 GHz'e kadar 13. Nesil Core i7 (13620H) veya 5,1 GHz'e kadar Ryzen 7 Octa-Core 7840HS CPU seçenekleriyle güçlü işlemcilerle geliyor.

Ayşen Sıla

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Lenovo-LOQ-Gaming-Laptops

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Lenovo bugün, Hindistan’da Lenovo LOQ adlı yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı serisini tanıttı. Seri, bir RTX 4060 GPU’ya kadar eşleştirilmiş hem Intel hem de AMD işlemci seçenekleri sunuyor.

Lenovo LOQ serisi oyun dizüstü bilgisayarları, 144 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklığa sahip 15,6 inç FHD IPS ekran vaat ediyor. Cihaz, 4,4 GHz’e kadar 12. Nesil Core i5 (12450H), 4,9 GHz’e kadar 13. Nesil Core i7 (13620H) veya 5,1 GHz’e kadar Ryzen 7 Octa-Core 7840HS CPU seçenekleriyle güçlü işlemcilerle geliyor.

Oyun için dizüstü bilgisayar, GDDR6 belleğe sahip RTX 3050 (6GB), RTX 4050 (6GB) veya RTX 4060 (8GB) seçenekleri dahil olmak üzere özel NVIDIA GeForce RTX grafik kartına sahip. Dizüstü bilgisayarlar, hızlı yükleme süreleri için 8 GB veya 16 GB DDR5 RAM ve hızlı bir 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD sunuyor.

Lenovo-LOQ-Gaming-Laptops

Windows 11 Home ile çalışıyor ve gizlilik için E-deklanşörlü 1080p web kamerası vaat ediyor. Klavye, dizüstü bilgisayarı karanlık ortamlarda kullanırken bile tuşları bulmayı kolaylaştırmak için beyaz arkadan aydınlatma ile birlikte geliyor. Ses için, dizüstü bilgisayarda Nahimic Gaming Audio ayarlı 2 x 2W Stereo Hoparlör bulunuyor.

Bağlantı açısından, dizüstü bilgisayarlar, veri aktarımı ve güç dağıtımı desteği ile HDMI, USB ve USB-C dahil olmak üzere bir dizi bağlantı noktası sunuyor. Kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 seçenekleri de vaat ediyor.

Cihaz, Hızlı Şarjı destekleyen 60 Wh pil ile 2,4 kilo ağırlığında. Bu dizüstü bilgisayarlar, güçlü bir oyun performansı ve genel bilgi işlem deneyimi sunmak için tasarlanmış.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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