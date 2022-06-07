Yeni MacBook Air ve M2 Destekli MacBook Pro Görücüye Çıktı

Apple, her yıl düzenlediği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı sırasında; yeni duyurulan M2 işlemciyle güçlendirilen elden geçirilmiş MacBook Air’i tanıttı. Tamamen yeni bir tasarım, Magsafe şarj ve örnek niteliğinde pil ömrü getiriyor. Bu arada 13 inç MacBook Pro da M2 çipine sahip oldu.

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Yeni MacBook Air daha düz bir tasarıma sahip. Ve 11 mm kalınlığında ve 1,22 kg ağırlığında çok daha şık görünüyor. Dizüstü bilgisayar fansız kalıyor ve 500 nit parlaklık ve 1 milyar renk ile çentikli 13,6 inç Liquid Retina ekrana sahip. Ayrıca, web kamerası 1080p olarak güncellendi.

MacBook Air, daha büyük bir işlev tuşu sırasına sahip; Magic Keyboard’a ve şimdi MagSafe şarj desteği ile geliyor. Bunun yanında iki adet USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm birleşik ses jakı elde ediyorsunuz.

Pil ömrü, 18 saatlik video oynatma desteği sağlıyor. Yeni MacBook Air ayrıca, yeni dört hoparlör sistemine sahip ve bu; önceki tasarıma göre önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

M2 MacBook Air, uzay grisi, gümüş; gece mavisi ve yıldız ışığı altın renklerinde çıkacak ve uygun bir MagSafe şarj kablosuyla birlikte gelecek. Ayrıca 67W USB-C adaptörüyle Hızlı Şarjı destekleyecek şekilde satışa çıkacak.

Temmuz ayından itibaren 1.199 Dolar karşılığında satışa çıkacak. Üstelik 2 TB’a kadar SSD depolama ve 24 GB’a kadar bellek ile gelecek. Bu arada, M1 MacBook Air 999 dolardan başlayan fiyatlarla geliyor.

Bu arada MacBook Pro 13 inç, kalın çerçeveli ekranı ve Apple’ın Touch Bar’lı klavyesi ile; yeni yonga setinin ötesinde değişmeden kalıyor. M2’li 13 inç MacBook Pro’nun fiyatı 1.299 dolardan başlıyor.