Yeni Nesil Apple CarPlay Hakkında Her Şey

Apple, WWDC 2022’de büyük bir duyuru ile CarPlay’i tamamen yeni bir düzeye taşıyor. Şirket, “gizli bir bakış” olarak adlandırdığı şeyle; bilgi-eğlencenin ötesine geçen ve gösterge paneli ekranından orta konsola ve her araç işlevini içeren otomobilin tüm arayüzü haline gelen tamamen yeni nesil CarPlay’i sergiledi.

Apple CarPlay

Son birkaç yılda neredeyse her arabada CarPlay var ve bu; araba alıcılarından en çok istenen özelliklerden biri. Yine de, sizi tamamen farklı bir arayüze taşıyan ve eğlence fonksiyonlarını değil de “araba” fonksiyonlarını gerçekleştirmek istediğinizde; sizi arabanın kendi işletim sistemine atlamanızı sağlayan oldukça ayrık bir deneyim. Bu değişimle birlikte her şey ortadan kalkıyor: Apple, CarPlay’i arabanızdaki tek arayüz yapmak istiyor.

Bu duyuru, otomobiller bilgileri görüntülemek için; dev bir ekran veya birden çok farklı ekran kullanmayı tercih etmek yerine fiziksel anahtarlardan; ve özel göstergelerden uzaklaştıkça; otomotiv endüstrisinde büyük bir trend yakaladı. Kia ve VW’nin ucuz modellerinden en yeni ve en pahalı Mercedes modellerine kadar durum böyleydi – ve elbette Tesla , 1. Günden itibaren fiziksel düğmelere karşı bir savaş yaşadı.

Tipik Apple tarzında, bu konseptte sergilenmesi gereken şey, bu fiziksel düğmesiz dünyanın iyi çalışabileceğini düşündürüyor. Gösterge kümesi ve bilgi ekranlarının tümü net; basit ve bilgi dolu – hepsi de bildiğimiz ve (çoğu durumda) sevdiğimiz aynı iOS benzeri stile sahip. Apple, büyük widget’lar ve düğmeler ile ana ekrana benzer bir düzen sağlayan; büyük bir ana ekran veya merkezde bir dizi daha küçük döşemeyi gösteren daha küçük bir geniş ekran ile çeşitli potansiyel arayüzler gösterdi.

Harika Bir Arayüz

Bugünkü CarPlay’den farklı olarak, bu arayüzler; bugün CarPlay’den alacağınız bilgilerin yanı sıra tüm tipik “araba” bilgilerini gösteriyor. Böylece, Apple Haritalar rota rehberliği ve yaklaşan takvim randevularının yanı sıra yolculuk ve yakıt bilgilerini de görebilirsiniz.

Gösterge kümesinde Apple, kişisel zevkinize veya sürüş modunuza bağlı olarak; her türlü bilgiyi (veya eksikliğini) önünüze getiren iOS benzeri özelleştirme seçeneklerinden bazılarını vurguladı. Ve elbette, bunların hepsi bağlı iPhone’unuza bağlı olduğundan; deneyim, otomobil üreticisinin varsayılan olarak seçtikleri tarafından değil; yalnızca arzularınız ve ihtiyaçlarınız için özel hale geliyor.

Apple, bu yeni arayüzün 2023’ün sonuna kadar çeşitli ortaklarla birlikte gerçek araçlarda gösterileceğini söyledi. Partner slaytında Land Rover, Mercedes; Porsche, Nissan, Ford, Lincoln, Audi, Jaguar, Acura, Volvo; Honda, Renault, Infinity ve Polestar gibi markalar vardı. Henüz sahip olmadığımız diğer birçok ayrıntı arasında; bu tam CarPlay arayüzünün bu şirketlerin her birinin otomobillerine mi geleceğini yoksa sadece bilgi-eğlence deneyiminin yenilenmiş bir versiyonu mu olacağını bilmiyoruz.