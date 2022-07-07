Yeni Madenci Ekipmanları, Çip Krizi Sorununu Çözüyor!

Günümüzde kripto madenciliği gittikçe önemli bir hal alıyor. Ancak pandemi sonrasında yaşanan çip krizi hem oyuncu dünyasını hem de madencilik kısmını önemli ölçüde zarara uğrattı. Yapılan çalışmalar sonrasında daha uygun fiyatlı yeni madencilik ekipmanları ortaya çıkacak. Bu durum hem kripto madenciliği yapacakları hem de oyuncuları sevindirdi.

Kripto borsası son dönemlerde büyük zararlar yaşasa da, halen büyük bir kısım tarafından geleceği şekillendireceği yönünde bakılıyor. En son olarak Ethereum’un çöküşü güvenleri altüst etti. Tam ortalık kaos yaşarken, Antminer E9 Ethereum madencisi adında ucuz yollu mining imkanı sunan bir sistem duyuruldu. Bu sistem sayesinde çip krizinin önüne geçilecek ve hem oyuncular hem de mining işlemi yapan kişiler oldukça rahatlayacak.

Mining işlemi gerçekleştiren kişiler özellikle Nvidia ve AMD tarafından birçok ekran kartı kullanıyor. Bu talep sonrasında hem Nvidia hem de AMD etiket fiyatları oldukça yüksek bir hal aldı. Özellikle ülkemizde kur dalgalanmaları da işin içine girince bu ürünlere ulaşmak imkansız hale geldi. Bu sorunun çözümü beklenirken, iyi haber Çin tarafından geldi. Bitmain isimli ünlü bitcoin şirketi, Mining Rig adlı yeni sistemin 25 adet GeForce RTX 3080 ile aynı performansı sunacağını dile getirdi.

Yeni duyurulan sistem, şu an piyasada en iyi ekran kartı olarak gösterilen GeForce RTX 3080 modelinden 2.5 kat daha hızlı bir performans sergiliyor. Bu sistemin iyiliği çok olsa da birçok kişi tarafından fiyatları yüksel bulundu. Özellikle 10 bin dolar etiketi ile satışa çıkacak olması, birçok kesim tarafından pahalı bulundu. Bu fiyatın kabul edilebilir bir düzeye çekildikten sonra piyasa da devam eden çip krizi tamamen ortadan kalkacağa benziyor.

AMD, Bütçe Dostu Ekran Kartı Üzerinde Çalışıyor!