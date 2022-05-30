AMD, Bütçe Dostu Ekran Kartı Üzerinde Çalışıyor!

Günümüzün en çok satan ekran kartı markalarından olan AMD, Nvidia’nın yeni GTX 1630 modeline rakip olarak daha ucuz bir ekran kartı çıkaracağı haberlerini doğruladı.

AMD, son zamanlarda bilgisayar ekipmanları açısından büyük işlere imza atıyor. Özellikle işlemci tarafında büyük bir atağa kalkan AMD, ekran kartı tarafında da yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia, yeni bütçe dostu olacak GTX 1630 modeli üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu haberden kısa bir süre sonra AMD tarafından da cevap geldi. AMD, RX 6400 modelinin altında bir model ile geleceğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre AMD’nin RX 6400 modelinin bir alt modeli, Nvidia’nın GTX 1630 modelinden daha uygun fiyata raflarda yerini alacak.

RX 6500 XT ve RX 6400 grafik kartları gibi Navi 24 GPU ile oluşturulmuş RDNA 2 mimarisine dayanan bir ekran kartı. Navi 24 GPU, şu ana kadar nasıl bir performans sunacağı akıllarda soru işareti olmuş durumda. Yeni çıkacak olan RX 6400 modeli, mevcut modelin üzerinde birkaç değişiklik olacağı gibi tamamen yeni bir modelde olabilir gibi duruyor.

AMD, hali hazırda mobil için uygun bütçeli seçenekler sunuyor. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki, yeni RX 6400 modeli ile beraber uygun fiyata ekran kartlarını piyasada görebiliriz. Şu an için üzerinde çalışsa da kısa süre içerisinde duyurulmasını bekliyoruz.

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