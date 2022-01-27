Yeni Realme Powerbank Yakında Görücüye Çıkacak

Temmuz 2020’de Realme, 30W hızlı şarj destekli bir powerbank piyasaya sürdü. Bu aksesuar resmi olarak ‘Realme 30W Dart Charge 10000mAh Powerbank‘ adına sahipti. Bir buçuk yıl sonra bu ürünün üst modeline dair bilgiler var.

RTX2109 model numarasına sahip yeni bir Realme powerbank BIS (Hindistan Standartları Bürosu) tarafından onay aldı. Bu, ürünün Hindistan’da piyasaya çıkacağı anlamına geliyor.

Aksesuar TÜV Rheinland sertifikasına göre 33W’a kadar giriş ve çıkış desteğine sahip olacak. Pil takımı ayrıca 15W, 27W ve 30W‘da akım çıkışı yapabilecek. Bu sahiden de harika.

Bilgilere göre, bu powerbank, Realme 30W Dart Charge 10000mAh powerbankin bir üst modeli olacak. Bu nedenle, en az 10.000 mAh kapasiteye sahip olmasını bekliyoruz. Cihazda farklı renk seçenekleri de olacak.

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