Realme 9 Pro Plus 5G, Dimensity 920 İşlemciyle Geliyor

Realme, Hindistan ve Avrupa gibi birçok pazarda Realme 9 Pro serisi akıllı telefonları tanıtmaya hazırlanıyor. Realme 9 Pro 5G ve Realme 9 Pro Plus 5G‘nin Şubat ayında piyasaya çıkacağına dair bilgiler var. Yeni bir tanıtım, Pro Plus modele dair bilgileri ortaya çıkardı.

Realme 9 Pro Plus 5G, Avrupa’nın MediaTek Dimensity 920 işlemciyle çalışan ilk akıllı telefonu olarak gelecek. Hatırlamak gerekirse, Realme 9 Pro Plus; geçtiğimiz günlerde Geekbench’te aynı işlemci ve 8 GB RAM ve Android 12 işletim sistemi ile; ortaya çıkmıştı.

6nm işlemci, 2.5GHz hızında çalışan iki Cortex-A78 çekirdeği; 2.0GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği ve Mali G-68 MC4 GPU ile geliyor. 5G özellikli işlemci, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro Plus 5G ve Vivo V23 5G‘ye de güç veriyor.

Realme 9 Pro Plus 5G’nin Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan; 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olmasını bekliyoruz. 16 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera ile gelecek. Ana kameranın, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteği taşıması beklenen; özel yapım bir Sony görüntü sensörü olduğuna dair detaylar var.