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Yerli Navigasyon Uygulaması Yolda!

Türkiye'nin en popüler hizmetlerinden birisi olan Martı, yerli bir navigasyon uygulaması üzerinde çalışma yaptığı açıkladı.

İbrahim Özbek

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yerli navigasyon uygulaması

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Türkiye’nin en popüler hizmetlerinden birisi olan Martı, yerli bir navigasyon uygulaması üzerinde çalışma yaptığı açıkladı.

Ülkemizde birçok insan ulaşım sorunu ile mücadele ederken navigasyonlardan yardım alıyor. Bunun için hem Android hem de iOS içerisinde birçok harita uygulaması yer alıyor. Hatta birçok markanın kendisine ait navigasyon uygulaması bulunuyor.

Martı, özellikle pandemi ile beraber ulaşım alanında kendi alanında lider konuma geldi. İstanbul için hem eğlenceli hem de hızlı bir ulaşım hizmeti sunan Martı, yeni bir alanda faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Martı, tamamen yerli bir navigasyon uygulaması için kolları sıvadı. Kısa zaman içerisinde yerli navigasyon uygulaması hayata geçecek.

yerli navigasyon uygulaması

Google Haritalar, Yandex Navi, Waze gibi örnekleri olan bu yeni hizmeti; İstanbul gibi büyük şehirlerde insanların yolculuklarını planlarken, en az trafikli ve maksimum tasarrufu sağlayacak rotalardan gitmelerini sağlayacak.

Martı tarafından yapılan açıklamalara göre şu an için uygulamanın çıkış tarihi net olarak bilinmiyor. Uygulama için testler ve hazırlıklar devam ediyor. Kısa zaman içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

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OnePlus 11R’nin daha fazla fotoğrafı sızdı
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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