Waze Android Auto’nun en yeni özelliklerinden birini sunacak

Android Auto, bu yılın başlarında Google I/O’da önemli ve gecikmiş bir yeniden tasarım aldı. Yeni eklemeler arasında, aracınızın ekranını daha iyi kullanmanızı sağlayan şık bir bölünmüş ekran arabirimini getirdi. Android Auto’nun yeni sürümünün artık beta sürümünde olmasıyla birlikte, Google Haritalar bu çoklu uygulama kontrol paneli için destek ekledi. Ancak, Google’ın diğer harita uygulaması Waze şimdiye kadar bu sürecin gerisinde kaldı, ancak bu çok yakında değişebilir.

Android Auto Coolwalk kullanan birçok Waze hayranı, Google’ın kendi haritalama uygulamasının araba ekranlarında bölünmüş ekranı hâlâ desteklemediği için hayal kırıklığına uğradı. Sürüş sırasında ekranla uğraşmak zorunda kalmamanız için birden fazla uygulamayı aynı anda görmenizi sağlayan Coolwalk’ın öne çıkan önemli özelliklerinden biridir. Örneğin, ekranın bir yarısında yol tariflerinizi gösterebilirken, diğer yarısında müzik çalar ve mesajlarınız yer alır.

Waze, Android Auto’da hala tam ekran modunda açılıyor olsa da, bazı Reddit kullanıcıları kısa bir süre önce bir güncellemenin çok yakında olduğunu öneren bir mesaj fark ettiler. Geçici mesaja göre, Waze yakında Coolwalk’ta bölünmüş ekran panosu için destek ekleyecek, ancak tam olarak ne kadar süreceğini belirtmedi. Yine de, uygulamanın yeni Android Auto’yu tam olarak desteklemesi için uzun süre beklemesi gerekmeyen Waze kullanıcıları için iyi bir haber.

Herkese açık olan Android Auto beta sürümünü de test edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Play Store’dan Android Auto’nun beta programına katılmak. Ancak, beta programının sizin tarafınızda dolu olduğunu söylüyorsa, bunun yerine APK Mirror‘dan en son Android Auto beta sürümünü indirebilir ve Waze’in yetişmesini beklerken yeni düzeni herkesten önce kontrol edebilirsiniz.