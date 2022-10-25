YouTube, dinamik ve yeni bir görünüme kavuşuyor

YouTube için garip birkaç hafta oldu. Ücretsiz kullanıcıların 4K oynatmanın engellendiği ve gösterilen reklamların sayısının artması gibi değişiklikler de dahil olmak üzere birkaç tartışmalı özellik denendikten sonra, Google, dünyanın çoğu yerinde aile aboneleri için Premium planlarının fiyatını artırdı. Neyse ki, YouTube mobil cihazlarda, akıllı TV’lerde ve web’de video izlemeyi çok daha eğlenceli hale getirmesi gereken büyük bir UI (Kullanıcı arayüzü) yeniden tasarımını kullanıma sunduğundan, bugün platforma iyi bir haber getiriyor.

Görsel olarak, YouTube’un değişiklikleri bazı yeni simgelere ve aydınlatma seçeneklerine odaklanıyor. Şirket, yeni dinamik renk örneklemesini “ortam modu” olarak adlandırıyor ve Material You‘dan gördüklerimizin 1:1 yeniden yaratılması olmasa da, benzer bir fikir. Ortam modu aydınlatması, TV’ler için satın alabileceğiniz LED arka ışıklar gibi çalışır, ekranda ne varsa yansıtır ve daha sürükleyici bir etki sağlamak için durum çubuğunuzu aydınlatır. Web’de ve mobil cihazlarda karanlık modda kullanılabilir – bu da her zamankinden daha karanlıktır. Sıkıcı grilere kıyasla derin OLED siyahların hayranıysanız, bu değişiklik tam size göre.

YouTube ayrıca videoların altında görünen düğmeleri yeniden tasarlıyor. Beğenmeler, beğenmemeler, paylaşma, indirme ve abone olma özelliklerinin tümü yeni bir görünüme sahip ve açıklamadaki bağlantılar artık düğmeler olarak görünerek onları bulmayı ve tıklamayı kolaylaştırıyor. Favori vlogger’ınızın donanım kurulumunu taklit etmek istiyorsanız, bu Amazon bağlantılarına dokunmak çok daha iyi bir deneyim sunmalıdır.

Mobil uygulama aynı zamanda bugünden önce Premium’a özel deneysel özellikler menüsüyle sınırlı olan birkaç yeni araç da alıyor. Tut ve yakınlaştır, Twitch gibi uygulamalarda bir dayanak noktası olmuştur ve bugün nihayet tüm kullanıcılar için yayındadır ve izlerken bir videonun herhangi bir bölümünü büyütmenize olanak tanır. Bir videodaki belirli anları bulmanın daha iyi bir yolunu sunan hassas kaydırma da kullanıma sunuluyor. YouTube’un bu yılın başlarında kullanıma sunduğu en çok tekrarlanan grafikle birleştiğinde, bir yüklemede doğru anı bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hassas kaydırma, web’de de mevcut olduğu için yalnızca mobil kullanıcılarla sınırlı değildir.

Bir Google ürününde olduğu gibi, bu değişikliklerin hiçbiri yepyeni değil – şirket, halka açık bir lansmandan çok önce yeni araçları ve kullanıcı arayüzü ayarlarını test etmeyi seviyor. Netflix’i havaya uçuran yeni orijinal ne olursa olsun, genellikle en sevdiğiniz içerik oluşturuculardan yeni yüklemeler izlemeyi tercih ederseniz, genel olarak daha yumuşak ve daha sürükleyici bir deneyim sağlamalıdır.