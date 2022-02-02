YouTube, Mobil İçin Yeni Arayüz Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan YouTube, hem bilgisayar üzerinde hem de mobil üzerinde kullanıcılarına birçok içerik sunuyor. Özellikle birçok kullanıcı mobil arayüzünden şikayetçiydi. YouTube yaptığı açıklama ile mobil için yeni arayüz üzerinde çalıştığı söyledi. Şu an için bazı akıllı telefonlarda bulunan yenilik, önümüzdeki günlerde diğer cihazlara gelecek.

YouTube, mobil uygulamasının bazı bölümlerinde değişikliklere gideceğini duyurdu. Özellikle video akış platformu, kullanıcıların tam ekran modunda bir şeyler izlerken kontrollere erişmesi yeni tasarım ile daha da kolay olacak.

YouTube mobil uygulaması, videoları tam ekran modunda izlerken kontrollere erişmeyi kolaylaştıran yeni bir tasarım sunuyor. Yeni arayüzde sol alt köşede birkaç buton görünmeye başladı. Butonlar, videoyu duraklattığınızda veya ekranda herhangi bir yere dokunduğunuzda ortaya çıkmakta. Yeni YouTube mobil arayüz görünümü ile beraber kullanım kolaylığı artacak.

Ayrıca yenilenecek arayüzle beraber görünen butonlar, beğenme ve beğenmemenize, sağ kenar çubuğunda yorumları açmanıza, listeye eklemeye ve paylaşmaya olanak sağlıyor. Sağ alt köşede yeni bir Diğer Videolar bölümü yer alıyor.

Bilindiği üzere eski YouTube arayüzünde beğenme ve paylaş kısmına ulaşmak oldukça zordu. Eski arayüzdeki butonları ortaya çıkarmak için yapılan kaydırma hareketi nedeniyle, kullanıcılar yanlışlıkla ana sayfa düğmesi hareketini tetikliyordu. Yeni gelecek olan YouTube arayüzünde tüm bu sorunlar sona erecek. Ayrıca video oynatılırken sağ kenar çubuğunda yorumları görebiliyorsunuz.

Yeni YouTube mobil arayüz görünümü Android ve iOS için bazı cihazlarda kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde diğer cihazlara da gelmesi planlanıyor.

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