YouTube Premium Bazı Ülkelerde Yıllık Abonelik Fırsatı Sunacak

YouTube, günümüzün en yaygın sosyal medya platformlarından birisidir. Özellikle insanlar birçok bilgiye YouTube sayesinde ulaşıyor. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kişi YouTube kullanıyor. YouTube geçtiğimiz aylarda Premium aboneliği duyurmuştu. Bugün yayınlanan haberlere göre YouTube Premium bazı ülkeler için yıllık abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor.

ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Rusya, Türkiye, Almanya, Tayland, Hindistan veya Japonya’da yaşıyorsanız, yıllık abonelik fiyatlarına indirimli fırsatlarla sahip olabilirsiniz. Ayrıca YouTube Music uygulamasını da yıllık abonelik ile beraber indirimli kullanabilirsiniz. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde gelen paket fırsatları ile beraber Şubat ayına kadar bu indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Bazı ülkelerde YouTube Premium yıllık abonelik için fiyatlar belli olmaya başladı. İlk olarak göze çarpan ülkelerden olan ABD’de yıllık premium fiyatı 107.99 dolar olarak göze çarptı. Ayrıca ABD’de sadece YouTube Music aboneliği isterseniz bu fiyat sadece 89.99 dolar olarak karşınıza çıkacak. İndirim fırsatı tamamlandıktan sonra fiyatlar tekrardan eski haline dönecek.

Eğer indirimden faydalanmak isterseniz 23 Ocak tarihini beklemeniz gerekiyor. Özellikle gelen birçok teklifle beraber hem Premium hem de Music uygulamasını uygun fiyatlara kullanabilirsiniz. Türkiye için bu fiyatlandırmanın nasıl olacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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