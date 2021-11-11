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YouTube dislike butonuna elveda

İçerik oluşturucular/YouTuber'lar artık tacize karşı daha iyi korunacak ve "beğenmeme saldırıları" olarak adlandırılan tehdidi azaltacağından, YouTube bu değişikliğin bir içerik oluşturucu açısından daha iyi olduğuna inanıyor. Dislikeların gerçek sayısı, YouTube Studio aracılığıyla videolarıyla ilgili diğer istatistiklerin yanı sıra yalnızca videoyu oluşturan kişi tarafından görülecek.

Ayşen Sıla

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Bugün erken saatlerde YouTube, platformuna gelecek olan büyük bir değişikliği duyurdu. Şirket, web sitesinde ve uygulamasında özel olan tüm videolarda “beğenmeme” tuşunu kaldırıyor.

Bu karar, bu basit özelliğin temelde başlangıçtan beri platformda olduğu göz önüne alındığında; büyük önem taşıyor. Ve popüler video paylaşım platformundaki çok sayıda kullanıcı artık videonun genel alımını belirleyemeyecek.

İçerik oluşturucular/YouTuber’lar artık tacize karşı; daha iyi korunacak ve “beğenmeme saldırıları” tehdidini azaltacağından; YouTube bu değişikliğin bir içerik oluşturucu açısından daha iyi olduğuna inanıyor.

Şirkete göre, dislike sayısı artık kullanıcılar tarafından görülmeyecek. Ancak dislike düğmesi kalkmayacak. Bu nedenle, kullanıcılar dislike butonuna kullanabilecek. Ancak bu dislikeların gerçek sayısı, YouTube Studio aracılığıyla videolarıyla ilgili diğer istatistiklerin yanı sıra yalnızca videoyu oluşturan kişi tarafından görülecek.

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KaynakThe Hill

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